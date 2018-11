La RAE presenta su ‘Libro de estilo’, pensado para “escritores digitales”

¿Vamos a empezar a escribir "guasap" en vez de "whatsapp", que es el nombre original? ¿Optaremos por una opción intermedia, como wasap? Las nuevas tecnologías "están cambiando el mundo y la escritura", ha asegurado Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española, "lo que suscita dudas y abre distintas probabilidades" cuando se trata de decidir qué palabras emplear para comunicarnos. Por ello, la RAE ha presentado este lunes su Libro de estilo de la lengua española, subtitulado con la coletilla de "según la norma panhispánica", porque está consensuado entre las 23 instituciones que formas la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Su secretario general, el venezolano Francisco Javier Pérez, subrayó que "ningún país es titular" del español y que se trata de una obra que "plantea usos, no impone ni pontifica, sino que recomienda. y alerta de imprecisiones, pero sin hacerlo dogmáticamente".

Este volumen, de 504 páginas, tapa flexible, un formato manejable (15 por 23 centímetros), una tirada inicial de 10.000 ejemplares y un precio asequible (24,90 euros) está "pensado para los escritores digitales", ha subrayado García de la Concha, coordinador de la obra. Sin embargo, por ahora, el libro no tiene una versión en la Red, "aunque estará", apuntó Ana Rosa Semprún, directora de Espasa, la editorial que, como en obras anteriores de la RAE, se ha hecho cargo de la publicación. Tampoco hay un acuerdo para que se distribuya en colegios, universidades o la Administración. "Hablaremos con las comunidades autónomas", agregó García de la Concha.

En cualquier caso, sea usted nativo digital o no, "hay un plano coloquial de comunicación" en Internet: las redes sociales, los guasap y correos, que tienen sus normas, y uno más académico y profesional. Por ejemplo, "en los wasap se considera excepcionalmente admisible, aunque no se recomienda, prescindir de los signos de apertura, siempre que quede claro dónde comienza la interrogación o exclamación", dice el volumen. O en las abreviaciones como tqm (te quiero mucho), "muchas son de conocimiento general y su uso no representa un problema", pero no deben extenderse "en ningún caso a registros más formales". También "es aconsejable" poner un asterisco a continuación de una palabra mal escrita, para rectificar: "¿Bamos a comer?" *vamos". Y si tiene mucha hambre y ha escrito ¡¡¡Vamos!!!, sepa que los signos de puntuación se pueden repetir para dar mayor expresividad, pero se sugiere que sean los mismos al principio y al final y que no superen los tres. También hay menciones a los emoticonos, los memes, los hipervínculos. "La combinación de texto e imagen en pantallas está cambiando las reglas".

Como puede verse, es un Libro de estilo "tiene poco que ver" con los que de título idéntico han publicado medios de comunicación, como EL PAÍS. "Son obras de uso interno, para lograr una personalidad, fijar principios éticos y normas de redacción", agregó García de la Concha. Mientras que en este caso se trata de resolver "las dudas por los continuos cambios de una lengua tan viva como el español", que hablan unos 570 millones de personas en el mundo. El que fue director de la RAE entre 1998 y 2010 apuntó que la edición en Internet del Diccionario de esta institución "recibe unos 65 millones de consultas mensuales".

La idea de este manual viene de lejos. Nació con este siglo. En 2001, en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, en Salamanca, lanzó la idea el académico Francisco Rico. "Pero antes ha habido que cerrar grandes códigos como la gramática, que llevó 11 años, el Panhispánico de dudas, la ortografía y la fonética", recordó.

Entrando en más contenidos, no es casual que el primer capítulo, Cuestiones gramaticales, se abra con el asunto de los géneros gramaticales. "El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones", comienza el libro, en una etapa de reivindicaciones feministas sobre los usos de la lengua. García de la Concha recordó la influencia de las universidades de EE UU en referirse como género (gender) a lo que en español llamamos "sexo", que "es una condición orgánica que tiene poco que ver con el género". "Es un asunto muy vivo".

Al hilo de ello, se le preguntó a Villanueva por el informe que la RAE tiene pendiente sobre si hay que cambiar el texto de la Constitución para que refleje una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Lo encargó en julio la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los cuatro académicos (dos hombres y dos mujeres) designados han elaborado su ponencia, que será leída por una comisión delegada este jueves. Después, tiene que ver el informe el pleno de la RAE (que se reúne los jueves) para debatirlo y aprobarlo. Villanueva ya declaró que "el problema es confundir la gramática con el machismo". Y este lunes ha añadido que "no habrá grandes novedades". Es muy posible que la patata caliente le caiga a su sucesor, ya que Villanueva deja el cargo el 13 de diciembre, día en que los académicos se reúnen para elegir nuevo director.

Así, quizás el último legado de Villanueva sea este Libro de estilo, que incluye como novedad un apartado sobre ortotipografía, "los usos por los que se rige la escritura de signos tipográficos, la no manual. "¿Las citas literales tienen que ir en cursiva... en un párrafo aparte?", puso como ejemplo García de la Concha, quien tuvo su pulla, que no puya, para los medios de comunicación al mencionar el apartado del libro Pronunciación y elocución. "En muchos presentadores en televisión hay falta de orden en la entonación, parten las frases y separan sujetos de predicados, sustantivos de sus adjetivos.

Al final, hay un glosario, de 150 páginas, con recomendaciones como "yutubero", mejor que "youtuber"; o que si un amigo le dice que ha comprado un vuelo para Funafati, es que se marchará a Tuvalu, en Oceanía, y tablas y listas varias, para saber que Rf es la abreviatura del elemento químico rutherfordio.