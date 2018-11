Nuccio Ordine: “Solo el saber desafía las leyes del mercado”

Para un “mundo dominado por el terrible egoísmo y por el miedo al extranjero”, donde vivimos la “dictadura de lo utilitario” y “un martillo es más valioso que un cuadro, un cuchillo es más valioso que una poesía, una llave inglesa es más valiosa que una sinfonía”, el filósofo y ensayista italiano Nuccio Ordine (Calabria, 1958) defiende el valor de la cultura y los saberes que no producen beneficios económicos inmediatos “para lograr que la humanidad sea más humana”. El autor de La utilidad de lo inútil lo ha proclamado la noche de este viernes en la conferencia con la que inauguró el Festival Puerto de Ideas, en la ciudad chilena de Valparaíso, uno de los encuentros culturales más importante de la región que se celebrará durante todo el fin de semana. En una cincuentena de actividades en distintos lugares de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, unas 25.000 asistentes reflexionarán sobre los grandes temas de nuestros tiempos, como la corrección política, los nuevos retos de la astronomía, los ciudadanos del futuro o la importancia de leer a los clásicos.

En un repleto auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a metros del mar, Ordine relató con desazón que el culto a las cifras se ha colado en todos los ámbitos, incluso en las escuelas y universidades. “Pero las escuelas y universidades no pueden ser transformadas en empresas y los estudiantes no pueden ser transformados en clientes”, señaló el filósofo, que es también un educador en la Universidad de Calabria. “Los estudiantes no tienen la culpa de matricularse en los institutos y profesionales con el único objetivo de conseguir un título: viven en un contexto social en el que cada elección, gesto, palabra debe responder a un beneficio personal, a una lógica utilitarista que exige siempre un provecho material. La idea de poder cultivar una pasión en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra terreno fértil en nuestra sociedad”, indicó el pensador en su charla titulada Vivir para los demás. Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana.

Para retratar lo que alguna vez fue la enseñanza, recordó la carta que Albert Camus le escribió a su profesor de su escuela municipal, cuando en noviembre 1957 supo que había ganado en Nobel: “He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiese sucedido…”, le escribió Camus a su profesor Louis Germain. Seis décadas después que aquella misiva, Ordine se preguntó ante los asistentes de la charla inaugural de Puerto de Ideas: “¿Acaso la escuela y la universidad que hoy estamos construyendo serán capaces de cambiar la vida de un estudiante y de ofrecer a los jóvenes que provienen de familias menos acomodadas la oportunidad de llevar a cabo el salto cultural y social que puede hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria?”.

“Solo el saber desafía las leyes del mercado”, señala Ordine. “Con el dinero puedo comprarse todo, excepto el conocimiento”. Considera que la cultura es un antídoto contra la lógica triunfal del utilitarismo y defiende, por lo tanto, la necesidad de invertir en enseñanza. “Significa educar a los jóvenes en el amor al bien común, en el respeto a la justicia, en la solidad humana, en la tolerancia, en el rechazo a la corrupción, en la democracia con el objetivo evidente de mejorar no solo el desarrollo cultural del país, sino también su crecimiento económico”, indicó el italiano en el arranque del encuentro, que por octavo año consecutivo convoca en Valparaíso lo mejor del pensamiento y de la reflexión chilena e internacional.

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky, autor de La era del vacío, hablará sobre el capitalismo artístico en una charla titulada Los mercados de la belleza en un mundo de vacíos. La antropóloga y activista mexicana Rossana Reguillo expondrá sobre la precarización brutal que viven los jóvenes en Latinoamérica en una conferencia llamada Jinetes en la tormenta. Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano, coautor de Hugo Chávez sin uniforme y de Patria o muerte, se referirá al chavismo y los populismos latinoamericanos.

La directora del evento, Chantal Signorio, se preguntaba justamente para qué sirve un fin de semana dedicado a reflexionar sobre estos asuntos, en conferencias que se pueden seguir en línea por la web de Puerto de Ideas. “Para nada, en realidad”, decía la fundadora de Puerto de Ideas. “Para nada, salvo para hacernos más humanos y poder habitar mejor el mundo que nos rodea, conforme al espíritu del tiempo”.