La fría y triste historia de un boxeador mexicano en Finlandia

¿Cómo criticar el boxeo con dureza y, al mismo tiempo, comprenderlo e incluso lograr que, de alguna manera, se respete? El director mexicano Kyzza Terrazas (Nairobi, 1977) lo ha conseguido. Su nueva película Bayoneta, estrenada este jueves en el Festival Internacional de Cine de Morelia y protagonizada por su compatriota Luis Gerardo Méndez (1982), gira en torno a una reflexión que realizador y actor subrayan: "El boxeo es una institucionalización de la barbarie", expresa Terrazas, en entrevista para este diario, y: "El ring es un lugar donde matar es legal", afirma Méndez. La controversia está servida.

Miguel Bayoneta Galíndez es un boxeador originario de Tijuana (México), que tras un trágico acontecimiento, que solo se desvela ya bien avanzada la película, emigra a Finlandia, donde se convierte en entrenador de boxeo. “La inmigración, entendida como un vivir en la sombra, un extraerte de tus raíces, es un tema que siempre me ha interesado”, explica el director de Somos lengua (2016). Terrazas considera que existe un "doble discurso" en México. "Por un lado, le decimos a Trump que no queremos un muro, pero nosotros mismos en la frontera sur tenemos uno", critica en referencia a la caravana de cerca de 7.000 centroamericanos que se encuentra en México rumbo a Estados Unidos.

El director, seguidor del cine del finlandés Aki Kaurismäki, se lanzó a rodar en el país nórdico una película donde la nieve, la noche y el alcohol se convierten en componentes principales y a trabajar con un actor con el que nunca había colaborado antes. "A decir verdad casi no conocía el oficio de Luis Gerardo", confiesa el director, "pero la mera sugerencia me pareció interesante. La película en sí misma trata de alejarse de los clichés". El también productor Méndez, que últimamente está rompiendo con una imagen creada en sus inicios en comedias y series, no defrauda e interpreta al introvertido Bayoneta con grandeza. "Luis Gerardo es entregado, detallista y obsesivo con su trabajo", le elogia Terrazas.

Durante cinco meses, el intérprete se entrenó físicamente para convertirse en Mickey. Conoció y peleó con boxeadores profesionales. "Yo, que nunca había recibido un golpe, nunca, ni borracho ni en la prepa...", cuenta Méndez. "Aunque a veces me preguntaba: '¿En qué carajo me he metido?', me sentía como en un proceso de meditación; no bebía, no fumaba...", recuerda en conferencia de prensa. Si en algo se parecen el actor y su personaje es en que, al igual que para Bayoneta el boxeo significó una salida de la pobreza, para él, la actuación fue una salida para encontrarse.

Por amor al arte –"el boxeo tiene un carácter visual estético que a mí me fascina", explica Terrazas– y porque "no se había hecho en México una película en torno al boxeo, siendo un país con tanta tradición" fueron las principales razones de Terrazas para realizar esta película, que se podrá ver en las salas de los cines mexicanos a partir del 9 de noviembre. "Realmente es un país que exporta boxeadores. Somos malos en muchas cosas, pero en boxeo somos buenos. Hay algo cultural, enraizado, que permite que el mexicano sea bueno para el maratón… y para el boxeo", afirma.

La sección de largometrajes de ficción en la que se encuentra nominada Bayoneta cuenta con seis de 11 películas dirigidas por mujeres, un número que marca un récord en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Terrazas celebra el momento histórico que se está viviendo. El cineasta cree que no hay marcha atrás: "Hace falta que los hombres comencemos a hablar de nuestros propios privilegios y reconozcamos que la situación es desigual". "Yo también soy mujer. La gente piensa que soy mujer por mi nombre", bromea. De alguna manera, se siente identificado.