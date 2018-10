Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa 2018

Almudena Grandes ha ganado el Premio Nacional de Narrativa 2018 por su obra “Los pacientes del doctor García”. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros. El jurado ha elegido esta obra por “ser la cuarta entrega de un ambicioso proyecto narrativo que lleva por título Episodios de una guerra interminable. En su novela, que se centra en la historia de la posguerra española, con aportaciones a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido un difícil y preciso equilibrio entre lo imaginado y la lealtad a la verdad histórica”.

Por esta obra de ambición galdosiana van y vienen 207 personajes, incluidas 45 criaturas que en su día fueron de carne y hueso, recordaba Tereixa Constela en un reportaje en este diario. La cadena de acontecimientos, que discurren en escenarios de nueve países (del campo nazi de Klooga en Estonia a un despacho demócrata del Capitolio), arranca en 1936, mientras Hitler escucha a Wagner en Bayreauth, y colea hasta 1976, cuando tres militares toman el poder en Buenos Aires. De golpe a golpe. Entre ambos, personajes que se mueven por la retaguardia, las trincheras y los rescoldos de la matanza que pespuntean Europa durante la primera mitad del siglo XX.

"Esta serie me ha devuelto al proyecto de historiadora que fui. La que ha ajustado cuentas es la historia conmigo. Un montón de años después me ha demostrado hasta qué punto es importante lo que estudié. Probablemente yo no la habría escrito igual si no fuera historiadora”, reflexionaba Grandes en una entrevista con EL PAÍS en agosto de 2017.

Séptima mujer en más de 90 años

Su primera novela, Las edades de Lulú (1989), ganó el XI Premio La Sonrisa Vertical y fue adaptada al cine por el director catalán Bigas Luna. Siguieron Te llamaré Viernes (1991) y Malena es un nombre de tango (1994) que también fue llevada al cine.

Atlas de geografía humana (1998), Los aires difíciles (2002), Castillos de cartón (2004), El corazón helado (2007) y Los besos en el pan (2015) continúan su obra novelística. En 2010 comenzó la serie "Episodios de una guerra interminable" con "Inés y la alegría" (2010), título que ha merecido varios premios como el de la Crítica de Madrid, el Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o el Premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska. El segundo título de la serie fue El lector de Julio Verne"(2012); el tercero, Las tres bodas de Manolita (2014), y el cuarto, Los pacientes del doctor García (2017).

Solo seis mujeres habían ganado hasta la fecha este premio. La primera fue Concha Espina, en 1927, bajo la acepción de Premio Nacional de Literatura, y después en 1950 inaugurando una década que daría otros dos galardones femeninos: Carmen Laforet (1956) y Ana María Matute (1959). En el casi medio siglo siguiente lo han ganado Carmen Martín Gaite (1978), Carme Riera (1995) y Cristina Fernández Cubas (2016). Almudena Grandes se convierte así en la séptima mujer en recibir el galardón.