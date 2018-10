Muere Eduardo Arroyo, pintor clave del siglo XX y artista radical

Eduardo Arroyo, uno de los pintores más relevantes y radicales del arte español del último siglo, ha fallecido hoy a los 81 años, según confirmaron fuentes de la familia a EL PAÍS.

El artista madrileño, nacido en 1937, alcanzó la fama en España sobre todo a partir de los años ochenta, después de que se viera obligado a dejar el país durante más de dos décadas por su antifranquismo. En 1958 se trasladó a París, donde su interés por el dibujo y la escritura se encontró con la pintura y la bohemia artística francesa. Allí creó su propio grupo de creadores, junto con Gilles Aillaud y Antonio Recalcati, defensores de la figuración narrativa.

Sus obras se han expuesto en algunos de los más importantes museos nacionales y extranjeros, de París a Lisboa, pasando por Berlín. Entre otros reconocimientos, ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas y recibió la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes.

"La impaciencia me lleva al perfeccionismo, la productividad me conduce a una extraña lentitud. La pintura me está salvando”, contaba en febrero del año pasado a este diario, en ocasió de su 80º cumpleaños. Y, a la vez, se preguntaba cuánto tiempo le quedaba y cuál sería su último cuadro.