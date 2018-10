Muere Montserrat Caballé a los 85 años

La soprano Montserrat Caballé ha muerto en la madrugada de este sábado a los 85 años en el Hospital Sant Pau de Barcelona, han informado fuentes hospitalarias. La soprano se encontraba ingresada desde mediados de septiembre en el centro por un problema de vesícula.

El funeral será el lunes al mediodía en el Tanatorio de les Corts, mientras que el velatorio será este domingo a partir de las dos de la tarde en el mismo centro, según fuentes funerarias.

La soprano, que debutó profesionalmente en 1956 y se retiró hace unos años, ofreció más de 4.000 actuaciones en este tiempo y era una de las últimas grandes divas de la ópera. Sin embargo, tal y como explicaba ella misma en una entrevista en 2014, Caballé rechazaba este apelativo: “No me considero una leyenda de la ópera, ni tampoco la última diva, como a veces escriben los periodistas. Cada época tiene sus divos y en mi caso lo único que he hecho es hacer bien mi trabajo, lo mejor posible, al más alto nivel”.

A lo largo de su carrera, Caballé compartió escenario con todos los grandes artistas, aunque reconocía que tuvo una química especial con tres de ellos: Pavarotti, Plácido Domingo y Carreras. “Cuando cantaba Manon Lescaut con Plácido Domingo, que estaba maravilloso, él me decía que descubría un nuevo mundo cantando conmigo y a mí me sucedía lo mismo. Con José Carreras he tenido una relación muy especial, nos quedábamos embelesados escuchándonos mutuamente. Y con Luciano Pavarotti, es que era como un padre”.

La versatilidad de Caballé fue un paso más allá en 1988 cuando grabó junto a Freddy Mercury el álbum "Barcelona". La canción con el mismo título se convirtió en el himno de los Juegos Olímpicos de 1992. "Para el mundo de la ópera fue una revolución, una auténtica revolución", reconocía la soprano unos años más tarde.

En 2012, la cantante fue intervenida en la clínica Teknon de una fractura de húmero derecho, lesión que se produjo durante un viaje a Rusia después de caer al suelo como consecuencia de un ictus leve.

Tres años después, en diciembre de 2015, aceptó la pena de seis meses de cárcel por defraudar medio millón de euros a Hacienda en 2010. Caballé ratificó el pacto al que llegó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en unas declaraciones que, por motivos de salud, realizó desde su casa y a través de videoconferencia.Para no cumplir la condena la cantante tuvo que pagar de multa 240.000 euros. Caballé admitió que, en 2010, figuró como residente en Andorra para pagar menos impuestos a pesar de que vivía, en realidad, en Barcelona.