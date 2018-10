“Hay muchas similitudes entre el flamenco y la música cubana”

"Soy yo misma buscando mi lugar en el mundo". La artista cubana Eme Alfonso aterriza en Madrid para presentar su último álbum, Voy. "Tiene un poquito de todo y no suena a nada. No creo que haya un estilo que defina al disco, y sin embargo puedes escuchar muchas influencias al mismo tiempo. Hago una música que me hace feliz y que puedo expresar sinceramente, orgánicamente, sin tener que ponerme máscaras". Y así de feliz cuenta en el Café Central, donde actuará este viernes, sábado y domingo, cómo concibió este nuevo proyecto.

La cantante ha evolucionado desde su primer disco, en 2009, en el que predominaban la música experimental, hacia la fusión y la electrónica. El segundo álbum (2012) lo define como "un poco más pop, más comercial". Y este último "reúne todas las características que me gustan y es con el que me siento más cómoda". Alfonso se describe como una artista de su tiempo, que escucha música de todo el mundo, jazz, soul, pop, música electrónica, todo parece gustarle. "Yo quería en este disco que no sonara a cubano, que no sonara local. Quería un disco con una sonoridad universal", explica. Y con este objetivo viajó a Brasil para trabajar con el productor Alê Siqueira. "Intento siempre, por mis raíces y lo que aprendí de mis padres, crear un lenguaje propio y con identidad", afirma.

La artista proviene de una familia de importantes músicos cubanos, pioneros en fusionar los sonidos afrocubanos con el rock y el jazz. Estudió música y desde que salió de la escuela formó parte de la banda Síntesis, dirigida por sus padres, donde estuvo seis años antes de empezar su carrera en solitario. "Mis padres fusionaron los cantos afrocubanos, que estaban un poco olvidados en los 70 y 80 y los unieron con lo que sonaba en el momento, los Beatles, Pink Floyd, Queen. E hicieron de esta música algo novedoso para los jóvenes y gracias a eso mis padres han tenido mucho reconocimiento a nivel mundial y han estado nominados a los Grammy Latinos", comenta la cantante.

Esta travesía musical que supone Voy parte de Cuba, del proyecto Para Mestizar sobre la diversidad etnológica y concebido para su anterior trabajo discográfico. El proyecto actual está orquestado al detalle, con una rica variedad de ritmos y percusiones. Para ello, Alfonso se rodea en su país de cuatro músicos, Jorge Aragón, Roberto Luis Gómez, Alain Ladrón y Julio César González. "Son de lo mejor que hay en Cuba", afirma Alfonso para pensar después, "y ¿qué músico jazzista de Cuba no es bueno? Parece que das un golpe y salen miles, realmente es un país que promueve mucho esta música". La cantante habla de su país y de cómo potencia la cultura y la música, prácticamente gratuitas: "La música cubana tiene un potencial muy fuerte, tenemos una base clásica con mucho peso, unida a la espontaneidad de la música cubana, la rumba, la música que viene de África y la que nos viene también de Norteamérica. Es una unión prácticamente perfecta".

También hay tiempo para hablar de Madrid. De bisabuelos y marido españoles, Alfonso considera la ciudad su segundo hogar tras haber vivido en ella dos años. "Para nosotros España es la puerta hacia Europa", revela. "Además, también nos hemos nutrido de las vertientes de la música española, al ser excolonia hay muchas influencias que tenemos en las raíces sin darnos cuenta, no solo la africana". Por ejemplo, "hay muchas similitudes entre el flamenco y la música cubana", concluye. Eme Alfonso ha ganado el Premio Cubadisco en dos ocasiones con sus trabajos anteriores, Señales y Eme. Y la NPR americana y la BBC británica la señalaron como "una promesa de la música latina".