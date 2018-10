“Hay que reinventar la música política”

Con su victoria sobre dacios y bárbaros, el emperador Trajano tuvo un lugar privilegiado en la historia al llevar al Imperio Romano a su máxima expansión. Para su banda homónima el equivalente a cruzar los puentes del Danubio del dirigente sería llenar salas de decenas de miles de personas. Pero o bien no tienen la ambición del hispano, o no lo considerarían una victoria tan valiosa. “Sería genial que ocurriese, pero estamos muy a gusto así”, explica Carlos Mun, un tercio de la banda -junto a Lois Brea y Álvaro Naive.

La zona de confort que describe es la de un conjunto respetado en la escena underground madrileña, una banda con acento gallego que está a punto de lanzar su segundo disco, tras su álbum debut Lázaro (2014). Desde entonces, han cambiado de mánager, los miembros de la banda y de sello, firmando por Mushroom Pillow. Han huido del sambenito post punk, que les ha perseguido en tanta entrevista y texto escrito, y han optado por calificarse como art rock: “Para que veas lo buenos que somos etiquetándonos” añade.

La duda residía en guardarse un as en la manga para sacarlo con un largo o adaptarse a la industria actual, marcada por el instante, el compartido en las redes sociales: el single o la mixtape: “Creo que este concepto no ha acabado de llegar al indie y a funcionar. Es una moda más marcada por el rap y el trap, porque sus géneros evolucionan a una gran velocidad y hacen un producto que va de la mano del vídeo, muy orientado al vídeo. Si no te manejas en el mainstream, o te sale una genialidad como a Childish Gambino, o tienes que probar otras cosas”, responde Brea.

La punta de lanza de su nuevo trabajo ha sido su sencillo Álgebra Opuesta, escenificado en forma de western en su versión de videoclip y con un profundo trasfondo matemático. “Turing es un personaje que siempre me ha resultado interesante. Justo sacaron su película cuando estábamos trabajando en el disco. Y me pareció una buena manera de representar ese cambio de estado, que solo puede estar en un lado o en otro. Y me parece muy representativo del sistema en el que estamos viviendo de cómo poco a poco se van borrando los grises, y estamos en un sistema cada vez más binario de unos y ceros, de izquierda o derecha”.

Son conscientes la realidad de los tiempos, pero no se muestran especialmente apasionados por las redes sociales, que consideran una parte más del trabajo –e ineludible- del trabajo, ni de los algoritmos o las listas de reproducción: “Creo que debilita a la escena independiente porque vivimos más pendientes que nunca de la tendencia, y francamente en este momento es muy difícil desarrollar un producto que tenga algo más”, opina Brea.

Sin embargo, en un momento en el que muchos de los grupos del panorama internacional optan por la temática del escapismo para atravesar los tiempos convulsos de la agenda política mundial, ellos opinan todo lo contrario. “Hay que reinventar la música política. Se ha desprestigiado mucho este género, pero volviendo a poner el ejemplo de This Is America, a eso se le llama hacer música política, y no viene con el panfleto de la mano. Nosotros hemos hecho un par de temas muy políticos en nuestro disco, pero es cierto que las referencias requieren unas cuantas escuchas, somos quizás muy exigentes con el interlocutor”.

Trajano! estrenará esta noche el ciclo de conciertos Mad Town Days, que repartirá por las salas de Madrid y Barcelona numerosas propuestas de la escena musical emergente entre el 4 de octubre y el 1 de diciembre. Anita Kuruba, Amatria, Un pingüino en el ascensor, Delaporte u Orishas son algunas de las otras propuestas con las que comparten cartel en la edición 2018.