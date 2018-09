El lazo amarillo de Planeta

La polémica ciudadana por la presencia del lazo amarillo ha llegado al mundo del libro. El volumen enlazado es el explícito Jo també porto el llaç groc. 100 raons per exhibir el símbol de la llibertat, firmado por la periodista radiofónica Maria Xinxó. Ningún motivo de controversia (en sus 224 páginas se recoge un centenar de personajes y personas anónimas que dan sus razones por las que lucen el lazo) si no fuera porque en las redes asociales algunos tuits han hecho notar que el libro ha sido publicado por Columna, sello del Grup 62, perteneciente al conglomerado editorial de Planeta, empresa que en octubre del año pasado trasladó su sede social y fiscal de Barcelona a Madrid argumentando la incertidumbre generada por el procés. A ello se añadió que el volumen se presentó el pasado sábado en la capital catalana en una de las librerías de Casa del Libro, cadena también de Planeta. “Si Casa del Libro promociona el nazionalseparatismo, ha perdido un cliente”, especificaba uno de los tuits que arrancó el debate.

“Cada minuto hay 30 comentarios de esos en las redes; este es otro más y, en cualquier caso, aquí no ha habido amenazas de nada”, quita hierro el director editorial de Grup 62, Emili Rosales, que recuerda que no es el primer libro de esas características en la rama catalana del grupo Planeta. “Tenemos desde hace años un sello de línea política como Pòrtic y la actualidad de los últimos tres años ha hecho que lógicamente abordáramos el procés, en libros que han ido saliendo tanto en este sello como en otros en catalán, como las memorias del exconsejero Andreu Mas-Colell en Edicions 62 o éste en Columna”.

Rosales asegura que “nunca” ha recibido directrices empresariales de Planeta para vetar libros que mantengan tesis procesistas o autores o protagonistas en la órbita independentista. “Aquí no hay líneas políticas sino editoriales: estamos atentos a la realidad sociopolítica catalana y, en consecuencia, tenemos abiertas todas las ventanas posibles”. Para ratificarlo, recuerda la reciente aparición en Península (sello en castellano de Grup 62) de El naufragio, de la periodista Lola García, crítico con el procés. “Con los distintos sellos de Grup 62 damos una visión de 360 grados de Cataluña”, sostiene.

Casa del Libro, antes de la presentación de la obra de Xinxó.

Sede en Cataluña

Para remachar la imagen de imparcialidad e independencia, Rosales recuerda que “la sede social y fiscal de Grup 62 se ha mantenido siempre en Cataluña”. Hace dos semanas, el mismo presidente de Grup 62, Josep Ramoneda, recordó: “Nosotros no nos hemos movido y habría preferido que Planeta tampoco lo hiciera; no depende de nosotros”.

Más en el ámbito sociológico, Rosales admite que los sellos en catalán del Grup 62 concentran los títulos que están más en la óptica del procés, mientras que en Península y las otras editoriales del grupo Planeta (como Ariel, con el reciente Contra Catalunya, de Arcadi Espada) recogen los contrarios, mayormente en castellano. “Los que funcionan bien en una lengua son casi automáticamente irrelevantes en la otra cuando hay doble edición”, sostiene, del mismo modo que apunta que “nunca el libro político en catalán tuvo tantos lectores como ahora”.

“Es un libro que trata de solidaridad y paz; aquí no hay odio, sólo dignidad y me encantaría que lo leyera gente de Ciutadans, por ejemplo; me sorprende la polémica, pero va bien para la promoción”, ha admitido la periodista sobre el que es su primer título, que ha prologado Pep Guardiola y en el que, junto a personas anónimas, exponen sus razones de por qué llevan el lazo el padre de Oriol Junqueras; Txell Bonet, la esposa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, o Roger Español, que perdió un ojo cuando las cargas policiales del 1-O.

Libros del exconsejero de la Generalitat Santi Vila o del exalcalde de Barcelona Xavier Trias son frecuentes en los sellos de Grup 62 y, si bien podrían parecer contrarios a la estrategia general del Grupo Planeta, no son nada ajenos a la política que la empresa madre mantiene en otras esferas de negocios, como en su momento ser accionista a la vez de diarios tan ideológicamente antitéticos como La Razón y el AVUI o, en televisión, de Antena 3 y La Sexta. En realidad, una de las obras de ficción más vendidas este curso en todo el grupo ha sido un libro editado también por Columna, Operació urnes, de Laia Vicens y Xavi Tedó, relato del operativo clandestino para el referéndum del 1-O: con 50.000 ejemplares vendidos y otros 6.000 reimpresos; además acaba de aparecer una ampliación, Més operacions urnes, con tirada inicial de 6.000 unidades, las mismas que lleva vendidas Jo també porto el llaç groc en menos de un mes.