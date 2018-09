Irene Lozano: “La casuística del amor está en la literatura, en la ficción”

Escritora, periodista, política, filósofa. Irene Lozano se mueve entre una profesión y otra con facilidad. Esta vez ha publicado su primera novela de ficción, Si sufrir fuera sencillo, que salió a la venta el pasado 13 de septiembre. Una historia sobre cómo el amor redime la culpa y el abandono en un salto del ensayo a la ficción: "Por supuesto que hay filósofos que han reflexionado sobre el amor, pero si uno lo compara, la casuística del amor está en la literatura, en la ficción. Lo que yo quería contar, la sutileza, los matices, no se podían abordar mas que desde la novela".

Ambientada en la España de los 60, el libro narra la historia de Richard Bainfield y Samantha Porter. El primero, un piloto americano excombatiente de la II Guerra Mundial recién llegado a Rota (Cádiz), que arrastra los remordimientos por su participación en el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. La segunda, una española que de niña emigró con su madre a Inglaterra y regresa para averiguar si su padre está vivo o muerto.

En una librería, de forma casi accidental, Lozano se encontró con el libro El piloto de Hiroshima, una recopilación de cartas entre Claude R. Eatherly, el personaje real en el que se inspira el protagonista, y el filósofo vienés Günther Anders. Tras la implicación de Eatherly en el lanzamiento de la primera bomba atómica, pasa por psiquiatras y psicólogos, pero es el filósofo "quien le hace el mejor diagnóstico", explica Lozano. "Me impresionó todo, la historia, la culpa, el tema de la responsabilidad moral, hasta donde llega el propio personaje, cómo esos grandes acontecimientos de la historia trituran las pequeñas vidas y cómo todo está vinculado", resalta la autora.

Así comienza esta novela, hace ocho años. Pero no fue hasta su salida de la política en el año 2016 cuando Lozano vio el momento para hacer un cambio dramático en su vida y ponerse a escribir, "ahora o nunca", se dijo. Lozano no duda en describir la novela como "de amor", pero también hay "cierta complejidad". Mientras habla se percibe su diploma en Filosofía (por el Birkbeck's College de la Universidad de Londres): "Es una novela sobre la complejidad de las emociones humanas. Y al mismo tiempo también reflexiona sobre algunas cuestiones que yo creo que son muy de actualidad, como el desarrollo tecnológico, que nos pone al límite de nuestras capacidades humanas y morales".

Un momento político complejo

La exdiputada en el Congreso de 2011 a 2016 por UPyD y después por el PSOE niega que vuelva a presentarse en las listas de los socialistas. Sobre su pronta salida (estuvo seis meses en el PSOE como independiente) comenta que era "un momento muy complejo, en la política en general y en el PSOE en particular, hasta el punto de que muy pocos meses después el propio Pedro Sánchez dejó de ser secretario general porque lo echaron".

Acoge el cambio de Gobierno con mucho optimismo. "Ha significado que la propia sociedad es capaz de responder y decir hasta aquí, una posibilidad de recomenzar la sociedad española con un mejor nivel de sus instituciones y sus representantes públicos", ha resaltado. Aunque afirma que ha llegado de una forma inesperada y hace falta "más voluntad de diálogo". Experta en regeneración democrática, se muestra más crítica en cuanto a los aforamientos. "A mi en general me parece bien que no haya, en otros países europeos no existen o están aforadas dos personas".