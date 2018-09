Los imprescindibles de la nueva edición del festival de San Sebastián

Dice José Luis Rebordinos, director del festival de San Sebastián, que este es un buen año de cine mundial y que eso repercute en los festivales: hay buen material para todos. Y estrellas y grandes cineastas, y nombre emergentes de calidad para esta 66ª edición del festival de cine. Aquí van diez momentos del festival del San Sebastián que arranca mañana y que se clausurará el sábado 29.

1.- La cuadratura del círculo de los premios Donostia. En este caso, del triángulo. Porque otros años se discutió el nivel de algunos de los homenajeados que recibieron este premio a una carrera. En esta ocasión, cada uno por separado tiene su empaque; juntos, son incuestionables. Desde que en la pasada edición se abriera la mano a que los galardonados no solo fueran actores -ya había habido excepciones-, ahora se deja uno para reconocer el talento de un cineasta. En esta ocasión, ese hueco lo ocupa el último ganador de la Palma de Oro de Cannes, el japonés Hirokazu Kore-eda, de portentosa carrera, que vendrá con su película Un asunto de familia, ganadora del certamen francés, favorita al Oscar de habla extranjera. Un drama tan sutil como triste en el que sigue con su investigación sobre qué hace una familia, si el lazo consanguíneo o el cariño. Después será el turno de Danny DeVito: algunos hablarán de su excelencia cómica, otros recordarán que es el director de La guerra de los Rose y Matilda. Ahí queda eso. La última es una actriz inglesa que ha hecho de todo y lo ha dado todo tanto en cine como en teatro: Judi Dench. Siete veces candidata al Oscar, lo ganó con Shakespeare enamorado, en la que salía en pantalla seis minutos y en tan solo cuatro secuencias. Ella lo vale.

2.- Roma. Nunca una película en habla no inglesa ha ganado el Oscar a mejor película. Nunca una película de una plataforma digital ha ganado el premio más deseado de Hollywood. La última ganadora de la Mostra de Venecia, Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, podría lograr ambas marcas. Su inmersión en su infancia en un México tumultuoso ha sido unánimemente calificada como obra maestra en el certamen italiano. En el Zinemaldia se proyecta dentro de la sección Perlas.

Tráiler de 'Un asunto de familia'.

3.- Ryan Gosling, Bradley Cooper y Timothée Chalamet. Un trío de actores muy distintos que presentan película en San Sebastián. El primero se ha convertido en Neil Armstrong, el astronauta que puso la huella de la Humanidad en El primer hombre, de Damien Chazelle. El segundo protagoniza y dirige una nueva versión de Ha nacido una estrella, con ¡Lady Gaga! Y el tercero oposita de nuevo al Oscar, tras Call Me By Your Name, en Beautiful Boy. Los dos primeros participan en Perlas, el tercero está en la Sección Oficial.

4.- El cine vasco. Este año no hay una Amama, Loreak o Handia a concurso, pero el cine vasco salpica toda la programación. En Proyecciones Especiales se verá Dantza, de Telmo Esnal; en Nuevos Directores aparece Oreina, de Koldo Almandoz; en Zinemira se eleva muchísimo la calidad con Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández; Dios no me perdona, de Josu Martínez; y Black is Beltza, el filme animado de Fermin Muguruza.

5.- Claire Denis. Uno de los mejores reclamos de la sección oficial es High Life, el paso a la ciencia ficción de la francesa Claire Denis, Robert Pattinson encarna a un astronauta aislado en el espacio con su hija, en una película que ha provocado reacciones muy encontradas en su proyección en Toronto. Por cierto, en ella aparece Juliette Binoche, que concursa en San Sebastián por partida doble con Vision, de Naomi Kawase, otra de las más respetadas cineastas actuales.

Tráiler de 'El reino'.

6.- El grito feminista. El domingo el festival de San Sebastián firma su adhesión a la Carta de la Paridad, al que ya se sumaron Cannes -allí surgió la iniciativa- Locarno y Venecia. En el acto estarán el ministro de Cultura, José Guirao, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El jueves 27 se presenta el colectivo Directoras de Fotografía, que reúne a las principales cinematógrafas españolas en una nueva asociación. Y por supuesto se hablará de las mujeres y su peso en la industria este sábado 22, cuando la productora Esther García recoja el Premio Nacional de Cinematografía.

7.- Muriel Box. La retrospectiva clásica se dedica en esta ocasión a una guionista y directora británica tan poco conocida como interesante: Muriel Box. Desarrolló su obra entre 1945 y 1964, centrándose en tema controvertidos para esos años como el aborto, los hijos ilegítimos, la prostitución... En 1946, Muriel ganó el Oscar al mejor guion original por The Seventh Veil (El séptimo velo); fue la segunda mujer en obtener un Oscar al mejor guion después de Frances Marion, que lo había obtenido en 1930 y en 1932.Cuatro recomendaciones de sus 14 películas como directora: Simon and Laura (1955), con una pareja de actores que se convierten en protagonistas de un programa de la BBC; The Passionate Stranger (1957), sobre un chófer que tiene una idea equivocada de su jefa, escritora de una novela erótica; The Truth About Women (1957), y el drama El vagabundo de las islas, 1954), adaptación de una obra de W. Somerset Maugham. Además, se inicia una sección de clásicos restaurados con El ladrón de bicicletas.

8.- Dos Conchas de Oro españolas. Entre el desembarco del cine español, en la sección oficial habrá cuatro títulos a concurso. Entre ellos, dos, Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, y Quién te cantará, de Carlos Vermut, cineastas que ya han ganado la Concha de Oro de este festival en ediciones previas, y junto a ellos el thriller político El reino, de Rodrigo Sorogoyen, y Yuli, de Icíar Bollaín, el biopic del bailarín cubano Carlos Acosta. Además, en Perlas, uno de los éxitos del último Cannes: el filme animado hispanopolaco Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow, que adapta la primera novela de Ryszard Kapuściński.

Tráiler de 'Yuli'.

9.- José Luis Cuerda se retira. Es complicado que el veterano José Luis Cuerda vuelva a dirigir otra película. Así que Tiempo después, que está en la Sección Oficial en Proyecciones Especiales puede que sea su último trabajo. En ella lo más granado del cine español -el reparto es enorme- pone voz a las reflexiones más políticas y sociales del director de Amanece que no es poco, en una comedia que junto a las carcajadas rezuma cierta tristeza ante lo que nos espera... en el 9177, mil años arriba, mil años abajo.

10.- El audiovisual bien, gracias. El director del festival dice que él quiere el mejor audiovisual posible, provenga de donde provenga. Y eso le vale para su producción (plataformas digitales o industria tradicional) o su formato (series de televisión o largometrajes). Así que por eso proyecta Gigantes, de Enrique Urbizu, y Arde Madrid, de Paco León, dos series tan potentes como distintas.

Y aún quedaría por hablar de los Darín, padre e hijo, presentes en el certamen; del documental sobre los actores de Campeones, que se proyecta en el Velódromo; de Jacques Audiard y su The Sisters Brothers, del presidente del Jurado, Alexander Payne, y de multitud de películas (hasta 200 se pueden ver) que se proyectarán en el Zinemaldia.