La ampliación del Macba une a Estado y Generalitat frente a Colau

El pasado sábado, Laura Borràs entregó también a José Guirao una “lista de agravios” con asuntos pendientes. “El ministro la estaba esperando y ya la tiene. Es un documento denso, pero no voluminoso, en el que hay seis capítulos: archivos, tributos, leyes, proyectos pendientes, déficit presupuestario en equipamientos y Sijena. No todo es dinero, también hay decisiones políticas”, explican desde la consejería. Los temas se tratarán en la próxima reunión entre ellos. “La idea es que no se retrase mucho; pero será tras el 1 de octubre”, remachan.