El Macba no crecerá ni en la antigua Foneria de canons ni en la Tecla Sala

“El edificio de la antigua Foneria de canons de La Rambla no está en venta. Al contrario, la Generalitat le está buscando una utilidad para ubicar dependencias públicas, aunque todavía está en un proceso de reflexión y no se puede asegurar qué acogerá, pero no tendrá nada que ver con el Macba”. Así de contundentes se muestran fuentes del Área de Gestión del Patrimonio del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat. Y añaden estar “perplejos” de que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido este edificio como alternativa para que el Macba crezca a cambio de la Capella de la Misericòrdia, con la finalidad de que este templo desacralizado acoja el nuevo CAP del Raval Nord.

Tras saberse que el CatSalud había escogido entre las seis posibilidades que le ofreció el Ayuntamiento la antigua Capella de la Misericòrdia para construir el nuevo CAP, el comisionado de Cultura, Joan Subirats, aseguró que el Macba podía crecer en otros espacios —también lo repitió en la comisión de Cultura del martes—, y apuntó dos posibilidades: una, en Barcelona, y otra, en L’Hospitalet de Llobregat. En el caso de la antigua fundición se trata de un edificio del siglo XVII que estuvo a punto de pasar de manos de la Generalitat, que la compró en 2003, al Ayuntamiento, como dación en pago como fórmula para reducir la enorme deuda.

Fachada del Centre Cultural de la Tecla Sala, en L'Hospitalet. marcel.lí Saenz

A finales de 2015 el grupo municipal ERC acordó con el Consistorio barcelonés un compromiso para que este lo comprara antes de final de año para darle un destino cultural. “Al final no se produjo el traspaso porque el entonces consejero de Cultura Santi Vila se negó, pensando en la posibilidad de ampliar su consejería situada en el cercano Palau Marc”, aseguran fuentes cercanas al departamento, que consideran que de ahí puede venir el lapsus.

“Aunque hubo esa posibilidad, ahora no lo pensamos vender y se ubicarán dependencias públicas de la administración autonómica”, insisten desde el Departamento de Economía las fuentes citadas, que destacan que tras el levantamiento del 155 “en el que la decisión ha estado congelada durante todo estos meses, ahora se quiere reactivar el tema y consta que se quiere decidir su nuevo uso de forma rápida”.

La segunda posibilidad apuntada es que el Macba crezca incluso fuera de Barcelona, imitando el modelo de museos internacionales —defiende Joan Subirats—, como el MoMA de Nueva York o la Tate Gallery de Londres, también ha sorprendido. En el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat califican la propuesta de ampliación en el Centre Cultural Tecla Sala poco más que de “ocurrencia” ya que consideran este equipamiento “de auténtico faro cultural de la ciudad”. Este enorme complejo acoge la Biblioteca Central de la ciudad, el Centre d’Estudis de L’Hospitalet, el Centre d’Art Tecla Sala con un programa expositivo estable y la Fundación Arranz-Bravo. Fuentes del consistorio de L’Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, niegan que el Ayuntamiento de Barcelona les haya planteado nunca esa posibilidad. “Aquí nadie sabe nada de este tema”, aseguran, y mantienen “que debe tratarse de un error”. “Hace unos años si hubo un intento de trasladar parte de los fondos del Museo Nacional de Arte de Catalunya a la fábrica Godó i Trias, situada en los números 80-90 de la Gran Vía, pero eso se desestimó”. Esta fábrica modernista protegida como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) que quedó partida en dos tras la apertura de la autovía y sirvió de escenario natural de la popular La saga de los Rius, acogerá, según se aprobó en abril, el Centro de Medicina Tradicional China que el Ayuntamiento impulsa junto a la Generalitat y el gobierno chino.

De todas formas, conscientes de la oportunidad que representa que uno de los museos más importantes de Cataluña se instale en su término municipal, desde L’Hospitalet plantean otro posible escenario para instalarse: el recinto fabril novecentista (también BCIL) de Cosme Toda (Prat de la Riba 54-62) donde se elaboró cerámica. “Sería un lugar fantástico”, aseguran desde este ayuntamiento, al mismo tiempo que se insiste en que se trata de una confusión: “Cuando se habla de L’Hospitalet se piensa solo en Tecla Sala, pero allí es imposible, porque es un equipamiento cultural de referencia en nuestra ciudad”.