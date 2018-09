Tres tallas del siglo XV pintadas de colores se convierten en el ‘eccehomo asturiano’

Una vecina del pequeño pueblo de Rañadoiro, en el concejo asturiano de Tineo, ha pintado tres tallas de madera de los siglos XV y XVI de una manera poco respetuosa con los valores artísticos, con colores chillones, que recuerda a lo ocurrido en 2012 con un fresco de un eccehomo en Borja (Zaragoza) tras infructuoso intento de restauración.

Se trata de tres figuras, una de la Virgen con el Niño y Santa Ana, otra de San Pedro, y otra de la Virgen con el Niño Jesús, estas dos últimas policromadas, según adelantaron ayer varios medios locales. Las tres tallas de madera que alberga la Ermita de Rañadoiro, anteriormente de lo más sobrias, se encuentran ahora pintadas con vivos colores, desde el "verde lechuga" al fucsia o el azul añil.

Luis Súarez Saro, profesor en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias y restaurador, en declaraciones a EL PAÍS, ha comentado que las tres figuras podrían volver a su estado anterior "si la vecina no lijó la policromía original antes de proceder a pintarlas". Y prosigue: "Habría que saber exactamente cómo fue el proceso, aplicarlas técnicas de infrarrojos y ver si simplemente repintó encima de ellas". En este último caso, Saro sí cree que "se puede revertir la situación".

Una de las figuras pintadas por la vecina de Rañadoiro.

En 2003, Saro fue el encargado de restaurar el conjunto de tallas a petición de los propios vecinos que se pusieron en contacto con él. "Fui a hablar con ellos, se hizo un estudio y se pidió una subvención, por eso me parece un tanto extraño que se haya actuado de esta manera ahora", puntualiza. El restaurador asegura que las figuras presentaban daños por la intervención de hongos. "Descubrimos que una de las esculturas no estaba policromada en su origen, por lo que se dejó el material primario: madera de nogal".

Las otras dos tallas presentaban entre un 40% y un 60% de policromía con restos de repintado. "Todas ellas presentan unas características románico-góticas propias de esa época y de lugares tan alejados y desligados de núcleos poblacionales, como es el caso de Rañadoiro. Según el experto, las tallas fueron elaboradas en talleres locales "y por eso guardan preferencias artísticas anteriores a la fecha en la que se crearon".

Para Saro, la forma en que se ha hecho la restauración choca con el proceder de los últimos años en este tipo de casos. "Aquí en Asturias, existe una Comisión de Patrimonio que funciona bien y es el lugar donde se centralizan estas peticiones con antelación". Preguntado por la polémica restauración, fuentes del Arzobispado de Oviedo se remitieron al párroco de la ermita, que estos días se encuentra en el Santuario de Covadonga, en el otro extremo de Asturias, para la celebración de la novena de la Santina.

Esta no la primera restauración fallida de piezas antiguas de gran valor por manos inexpertas. Una de las más célebres fue la realizada por una octogenaria llamada Celia en un fresco de un eccehomo en Borja (Zaragoza), en 2012. Posteriormente se han producido otras polémicas restauraciones como la de una imagen del altar mayor de la parroquia de San Sebastián de Reinosa (Cantabria) o la de una talla de San Jorge del siglo XVI, en la iglesia de San Miguel de Estella (Navarra).

"L as pinté como pude, con los colores que me parecieron"

La autora de la pintura de las tres tallas de Rañadorio, María Luisa Menéndez, que regenta un estanco en la cercana localidad de La Espina, explica hoy lo sucedido en un artículo del diaro El Comercio: "Yo no soy una pintora profesional, pero siempre me gustó, y las imágenes tenían mucha falta de pintarse. Así que las pinté como pude, con los colores que me parecieron, y a los vecinos les gustó", asegura. Muy sorprendida por la reacción a su trabajo, Menéndez añade que tenía permiso del párroco de la ermita.