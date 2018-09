Adiós al tercer verano del amor

Albert Hofmann descubrió por accidente los efectos del LSD o dietilamida de ácido lisérgico en 1943 poco podía imaginar que su hallazgo iba a marcar algunos veranos en el calendario de la historia cultural. Aquella mañana de marzo de hace 75 años, a su lado había una mujer de 21, Susi Ramstein. Era la asistente del químico suizo en los laboratorios Sandoz de Basilea. Fue la persona que le acompañó en aquella inaugural experiencia en bicicleta. Hofmann quiso saber después si la sustancia tenía efectos agradables. Así que se fue con una amiga –probablemente la propia Ramstein– a un bosque cercano a la ciudad. Él tomó una dosis de 50 miligramos y a ella le dio 100. No sabemos si el científico era generoso o un miedica.

Veinticuatro años después, la Costa Oeste de Estados Unidos vivió una explosión de música psicodélica, moda hippie, liberación de las costumbres y consumo de LSD que marcó un hito en la contracultura y se dio en llamar El primer verano del amor. Durante las décadas de los cincuenta y sesenta se había estudiado la aplicación médica del ácido y la psilocibina para para asuntos como el tratamiento de las adicciones o en casos de cáncer terminal. Pero en 1968, en plena resaca de aquel verano y en medio de un clima de presión de la prensa y los padres aterrados al ver a sus hijos dejar el nido en masa, las autoridades colocaron la tenencia de LSD en la casilla de los delitos graves. Pese a que se permitieron algunos experimentos aislados hasta 1977, aquello supuso el regreso al underground de los fármacos psicodélicos.

Medio siglo después, y sin explosiones colectivas de júbilo, este verano la psicodelia ha parecido dar un salto en términos de aceptación por la cultura dominante, en parte, gracias al libro del periodista Michael Pollan. How To Change Your Mind, que la editorial Debate publicará en septiembre con el título de Cómo cambiar tu mente, y lleva por subtítulo: Lo que la nueva ciencia de la psicodelia nos puede enseñar acerca de la conciencia, la adicción, la depresión y la trascendencia. Mezcla de ensayo, libro de viajes y memorias, ofrece exactamente eso: un viaje en busca de aquellos que han peleado en este tiempo por hacer que el LSD o la psilocibina vuelva a los laboratorios. El texto, y la reputación del periodista (que se atreve a los 60 años con drogas que no cató de joven), ha desencadenado una cascada de portadas sobre el ácido en publicaciones tan prestigiosas (y pocos sospechosas de incitar al consumo) como Times Literary Supplemet o el dominical de The New York Times.

El psicólogo estadounidense Timothy Leary en 1967. J. Bulmer Getty

Otra publicitada expresión de los nuevos tiempos de la psicodelia toma la forma (y la cantidad) de la microdosis de LSD. En lugar de un viaje en toda regla, el consumidor toma una dosis que no le hace alucinar, sino que, dicen los conversos, fomenta su creatividad.

Además, el éxtasis --que dio para otro verano del amor, el segundo; fue en 1988 en Reino Unido a ritmo de acid house-- se ensaya con éxito para combatir el estrés por shock postraumático en veteranos de guerra, mujeres violadas o víctimas de catástrofes. Mientras tanto, la ayahuasca (DMT), esa decocción de plantas amazónicas manejadas desde hace siglos por chamanes, vive un boom como herramienta para desbloqueos emocionales, para reajustar cuentas con el pasado o para salir de una adicción. Y si la psilocibina (4-PO-DMT), el principio activo de los hongos alucinógenos, se está probando por sus efectos terapéuticos para la ansiedad y la depresión en enfermos terminales, la ibogaina, un alcaloide extraído de un arbusto africano, se emplea para eliminar el síndrome de abstinencia que conlleva el consumo de opiáceos. El problema (y la precaución que conviene no olvidar) es que muchas de estas sustancias y sus supuestos efectos beneficiosos, se están tomando, salvo en experimentos clínicos determinados como los conducidos en la New York Unversity, en solitario o con la guía de personas que carecen en la mayor parte de los casos de titulación científica.

Así que entre psiconautas y enteraos anda el juego por el momento, aunque la deep web (punto de compra-venta más habitual), las investigaciones médicas y los foros de Internet están sembrando el camino para nuevos adeptos.

Papel secante conmemorando el día en que se descubrió el LSD. EL PAÍS

José Carlos Bouso, director científico del ICEERS (International Center for Etnobotanical Education Research and Service), con sede en Barcelona, cree que vivimos una nueva revolución en los psicofármacos. Los ansiolíticos, antidepresivos y sedantes convencionales ya no funcionan bien y se recetan a espuertas. "En Europa, la farmacéutica Compass Pathways y la organización de investigación clínica Worldwide Clinical Trials desarrollan un ensayo, ya en fase 3, con psilocibina como antidepresivo. En EEUU, la FDA –lo que sería aquí la Agencia del Medicamento– ha autorizado su uso en psiquiatría. En pocos años, el MDMA [el principio activo tras el éxtasis] y la psilocibina serán fármacos legales".

Este doctor en Farmacología, que añadió el pasado mes de abril un generoso aparato crítico al clásico de la literatura sobre drogas de Albert Hofmann 'LSD. Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo' (Ed. Arpa), recuerda que la moda de las microdosis tal vez no sea tan nueva, pues ya había especulado Hofmann con la posibilidad de que el LSD a dosis bajas (25 microgramos) actuara como euforizante y antidepresivo.

La moda de las microdosis subperceptuales La escritora estadounidense Ayelet Waldman, diagnosticada con trastorno bipolar del tipo II, acaba de publicar ‘Qué día mas bueno. Tomar LSD en microdosis me cambió la vida‘ (Reservoir Books), donde explica su experimento con el ácido cuando ninguna terapia convencional ni disciplina oriental consiguió apaciguar sus males, los cambios bruscos de humor, de energía y actividad. Dos gotitas (5 microgramos por gota) de aquel frasco azul cobalto, dejado en su buzón por un viejo profesor universitario acostumbrado a las microdosis, transformaron la vida de esta escritora californiana. En un mes tomó diez veces esa microdosis “para huir del sufrimiento. Ayelet recuerda que cayó en sus manos el libro ‘La guía del explorador psicodélico’, de James Fadiman. Este psicólogo, que antes fue abogado de oficio, ha establecido un método que le ha convertido en un gurú de las dosis subperceptuales de LSD.

Eso sí, vayan por delante las advertencias: si no sabemos la pureza de la LSD, será difícil calcular "la dosis exacta". "Lo que para uno es una microdosis, para otros es algo más y acaban 'colocándose'. No hay protocolos", confirma Mireia Ventura, coordinadora del servicio de análisis de Energy Control, colectivo con casi tres décadas de trabajo reduciendo riesgos en el consumo de drogas. Esta experta ha detectado que no son los clásicos psiconautas los interesados en la microdosificación, "cada vez más gente normal pregunta por la efectividad de las microdosis de LSD para tratar las migrañas, por ejemplo".

Maja Kohek, miembro de la European Coalition for Just and Effective Drug Policies, explica: "Tras recopilar muchos datos y testimonios, la conclusión de Fadiman es que los psicodélicos en dosis tan bajas pueden generar más energía y estimulación, sensibilidad a la luz, agilidad mejorada, así como la eliminación de las cefaleas en racimo. A nivel emocional, los que habían experimentado dijeron sentir amor y vieron disminuir la ira. Y a nivel cognitivo, los sujetos informaron haber mejorado la resolución de problemas, la memoria y la productividad en el entorno de trabajo. De todas formas, no todos los que probaron las microdosis sufrieron cambios".

"Ahora, a través de las dark web, la disponibilidad de LSD es enorme. Su producción siempre ha estado en manos de unos pocos. A partir del año 2000 hubo una sequía de ácido que duró alrededor de siete años", explica Alejo Alberdi, periodista y psiconauta. A sus 57 años es una drogopedia andante. Miembro fundador de la banda ochentera Derribos Arias, Alberdi sitúa la escasez tras la detención de Leonard Pickard, el rey del ácido, un investigador vinculado a prestigiosas universidades norteamericanas que fue detenido en el año 2000 y acusado de ser uno de los mayores productores de LSD del planeta desde un antiguo silo de misiles en Topeka (Kansas) convertido en laboratorio.

A pesar de que es difícil cuantificar el consumo de estas microdosis en España –el Plan Nacional sobre Drogas no le ha metido mano todavía–, suelen ser personas que han experimentado antes con psicoactivos –legales o ilegales– los principales usuarios, así como algunos terapeutas. "Su uso se está extendiendo desde Silicon Valley a las salas de estar de personas comunes", afirma Maja Kohek.

Susana tiene 44 años, ahora vive en el País Vasco y gestiona proyectos sociales. "En 2013", dice, "estaba en medio de una crisis vital impresionante. No conseguía salir". Acudió a un reconocido chamán andino que visita varias veces al año nuestro país y, a cambio de XXX euros por persona, probó el brebaje indio en un pueblo de Navarra. "Antes de tomar nada tuve una entrevista con él, le conté mis miedos y mi objetivo. Al día siguiente se celebró la ceremonia, todos tumbados, casi a oscuras. Una dosis distinta de ayahuasca para cada participante y a los 30 minutos comencé a sentirme más sensible, notaba vibraciones, mientras él aumentaba la intensidad de unos cánticos amazónicos que servían de guía. La protección y el respeto del chamán con el grupo son importantísimos. Me pasé la sesión llorando, pero no por nada malo, sino por la belleza de mi alma. Fue una liberación".

El pasado mes de mayo, The Lancet Psychiatry publicó una investigación en EEUU con veteranos de guerra que sufrían este trastorno de forma crónica y que fueron tratados con MDMA (el principio activo del éxtasis). La mayoría, en combinación con la psicoterapia, redujeron los síntomas, mejoraron el sueño y se hicieron más concienzudos. Este año, tras la aprobación por parte de la Food and Drugs Administration (FAD), empezarán los ensayos en fase III. En breve, el éxtasis podría convertirse en un nuevo fármaco.