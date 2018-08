Los juegos del caos bajo la ocupación

Israel se ha convertido en incubadora de series adaptadas luego para el mercado estadounidenses, la mas célebre fue Hatufim (Secuestrados), que dio pie a la saga de la Homeland en la cadena Fox. Catalogada por The New York Times en la lista de la mejores series de televisión de 2017, Netflix no tardó era hacerse con los derechos internacionales de Fauda. Los tiempos han cambiado, al igual que ha ocurrido con la producción española La Casa de Papel (Money Heist, para quienes la sigan desde otras latitudes), su éxito reverbera globalmente en la versión original.

La serie actual de mayor éxito en Israel, que comparte galardones con la segunda temporada de Fauda, es Shababnikim (algo así como seminaristas rebotados), que narra las correrías de los estudiantes de una yeshiva (escuela rabínica) que abandonan las enseñanzas de la Torá para descubrir las tentaciones de la sociedad laica. Las mujeres, para su desconcierto, pierden las invisibilidad del gueto jasídico del que escapan. Shababnikim anticipa el choque demográfico que se avecina en un país donde se prevé que los ultraortodoxos representarán una quinta parte de la población dentro dos décadas.