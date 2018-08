El festival de Venecia negocia con las cineastas soluciones para la inclusión

Una imagen de 'The Nightingale'.

La joven prisionera que protagoniza de The Nightingale está sola en la lucha por vengar a su familia. Pero la película también pelea en solitario: es la única dirigida por una mujer, la australiana Jennifer Kent, de entre las 21 que competirán a partir del miércoles 29 en la 75ª edición del festival de Venecia. De ahí que La Mostra acabara envuelta en la polémica y la asociación EWA (European Women's Audiovisual Network), que reúne a las cineastas europeas, atacara al certamen y a su responsable, Alberto Barbera, en una carta que hizo pública hace tres días. Para responder, fuentes del festival de Venecia aseguran a EL PAÍS que están ultimando las negociaciones con varias asociaciones de directoras para encontrar soluciones que favorezcan la inclusión y se declaran "muy optimistas" sobre su resultado.

Una de las opciones más concretas encima de la mesa es la firma del manifiesto con el que ya se comprometieron los festivales de Cannes y Locarno, para perseguir la paridad en su organigrama, entre sus seleccionadores y en su programación. El objetivo es que, a través de estudios estadísticos, transparencia en sus decisiones y estructuras, y un calendario concreto, para 2020 la igualdad sea una realidad en los principales certámenes.

Aunque, para el director del festival, Alberto Barbera, esa firma parece ser lo de menos. "Ya alcanzamos la igualdad desde hace años en los comités de selección. Las mujeres representan el 46% de quienes tienen responsabilidades en la programación del festival”, explica a este periódico. Considera que este tipo de medidas corre el riesgo de reducirse a “algo superficial, de fachada, que no afronta el corazón del asunto”.

“Está claro que existe un problema grave: las mujeres no son suficientemente representadas en el cine, sobre todo en la dirección. Sufren en la búsqueda de financiación, porque los productores, que fían más proyectos a los hombres; más en general, en toda la industria. Y de ahí hay que partir”, agrega Barbera. El responsable de La Mostra defiende que un festival solo es el punto final de la cadena, y que refleja lo que ocurre en los anteriores escalones de la creación de un filme. Para EWA, en cambio, los certámenes sí deben tomar cartas en el asunto, ya que una actitud pasiva equivale a "encogerse de hombros".

Lo cierto es que, por lo menos, un festival escoge: de entre los 1.650 filmes presentados para ir a Venecia, el 23% estaba dirigido por una cineasta. Tras la criba, la programación del festival incluye un 21% de películas con una mujer tras la cámara, en datos del certamen. “No es tan distinto respecto a lo que sucede en el cine de hoy”, explica Barbera —en España, el 7% de los filmes estrenados en 2017 fue dirigido por una mujer, calcula Cima, la asociación de las cineastas españolas—. Aunque, por segundo año consecutivo, en la competición más visible e importante, tan solo hay una directora. Es decir, un 4% de la carrera por el León de Oro. Preguntado por ello, Barbera siempre contesta que se guía por "calidad, no el género", y que se imponían cuotas por la igualdad en La Mostra dimitiría.

"Cuando Barbera amenaza con dimitir, perpetúa la idea de que elegir películas de realizadoras conlleva bajar los niveles de calidad. Así sugiere que las películas hechas por mujeres son inferiores de alguna manera a las dirigidas por hombres. Ya no vamos a aceptarlo”, escribe en su carta EWA, que preside la española Isabel Coixet. Varias asociaciones de mujeres cineastas, como Women in Film & TV International o la suiza SWAN, también firmaron la misiva. Falta, en cambio, el apoyo de las principales asociaciones de directoras italianas: Dissenso Comune y la delegación local de Women in Film & TV. Están, precisamente, negociando con La Mostra soluciones para la igualdad. Porque el 50% del planeta espera mucho más que el 4% de su competición.