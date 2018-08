Venecia se mira y no se toca

Si un turista se encuentra con un grupo de personas vestido con camisetas o petos llamativos en la Plaza San Marcos no ha de preocuparse: no están haciendo promoción de ningún producto ni quieren venderle nada. Son los Guardians, los guardianes del decoro, encargados desde hace años de salvaguardar la zona y reprender a los turistas que no respeten las reglas, además de señalar a las autoridades eventuales comportamientos que violen la ley y alejar a los mendigos. Entre otras restricciones, en la explanada más famosa de la ciudad está terminantemente prohibido sentarse y comer. “La plaza es maravillosa y los venecianos le tenemos mucho cariño, pero en la ciudad debería haber más lugares para que los turistas pudieran descansar y no hacen falta multas excesivas; con 30 euros es suficiente para dar una señal”, dice el veneciano Zeno Stringa.