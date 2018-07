Brandon Flowers: “Estoy cantando mejor que nunca”

El líder de The Killers, Brandon Flowers, durante un instante de su actuación en el FIB. ROB LOUD

Impoluto, de punta en blanco en un perfecto traje texano, Brandon Flowers sonríe convencido cuando se le pregunta por el dulce momento que atraviesa junto a su banda, The Killers. Están a punto de hacer el mejor concierto que se ha podido vivir en el Festival Internacional de Bénicassim (FIB), con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo.

La banda presentó a finales de 2017 su quinto álbum de estudio, Wonderful Wonderful, con el que han conseguido lo que no hicieron con otros míticos como Hot Fuss o Sam's Town, ser número uno en Estados Unidos. "Estoy cantando mejor que nunca. Cuando empezamos era joven. Muchas cosas maravillosas vienen con la juventud y las aproveché, pero ahora también me estoy aprovechando de lo que viene con la experiencia y la sabiduría que he ganado".

Flowers también narra cómo la canción del nuevo álbum, Rut, que trata sobre la depresión que sufre su mujer a causa de un shock post traumático, le ha supuesto un paso adelante en su matrimonio. También lo duro que fue para él dejar Las Vegas para mudarse a su nuevo hogar, en Utah. Por último, analiza la actual crisis que vive el rock en la escena musical internacional.