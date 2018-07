Two Door Cinema Club: “Terminaremos nuestro cuarto álbum en un mes”

"Fue muy rápido de grabar porque nos habíamos tomado mucho tiempo para descansar. Yo tenía unas canciones grabadas, se las pasé a los chicos y les gustaron. Fue demasiado fácil". Solo unas horas después de su fanfarronería se subió al escenario a hacer bailar a decenas de miles de personas en el Festival Internacional de Benicássim, un entorno que les sienta como un guante.

No se han andando con remilgos en esta ocasión y ni siquiera van a tomarse un respiro de los dos años que llevan girando. El próximo disco está casi finiquitado, asegura Trimble: "Terminaremos nuestro cuarto álbum en un mes". Eso sí, cuando se les pregunta por un posible nombre aún no lo tienen claro, y aseguran que falta tiempo para que vea la luz.

La industria cambia a una velocidad pasmosa, tanto en la demanda y hegemonía de géneros, con una clara deriva hacia la electrónica y el hip hop. No en vano, Two Door Cinema Club ha compartido cabeza de cartel de este jueves en el FIB con toda una estrella de trap y habitual en la prensa rosa Estadounidense como Travis Scott.

Pero para Kevin Baird no es un problema, en todo caso un estímulo. "Creo que el hip hop triunfa porque es un género muy rico creativamente, y honestamente el indie rock de ahora es súper aburrido. No nos asusta porque somos una banda relativamente nueva, y cuando nacimos las bandas no sabían qué hacer con las descargas ilegales. Ahora es la música en streaming. Nosotros no somos así. Nosotros nos adaptamos".

Pero Gameshow no profundiza solo en las capas de arreglos que se puedan producir en un estudio. Sencillos como Are We Ready? o Decisions, profundizan en la deriva de una sociedad marcada por las pantallas de dispositivos, el alto consumo de píldoras o la incapacidad de vivir el instante. Baird puntualiza, eso sí: "Creo que también hay un movimiento contrario a la masa. Creo que muchos se dan cuenta de que no merece la pena grabar tanto concierto con el móvil para saturar la nube del dispositivo. La gente empieza darse cuenta de que no conecta con el instante".

El himno de una generación

El rugido al escuchar los primeros acordes precedió al temblor de toda una masa de gente bailando extasiada What You Know. "Es muy especial saber que has hecho una canción que forma parte de las vidas de tantas personas. El hecho de que se reconozca como un tema que sobrevivirá en el tiempo y se identificará con esta época para nosotros es muy satisfactorio y nos llena de orgullo", asegura el guitarrista Sam Halliday.

"No me canso nunca de tocarla en directo. Sigue siendo una de mis canciones favoritas, y eso es porque genera una conexión especial con el público. No hay nada más especial cuando escribes una canción, que cuando generas esa química con la audiencia, asegura".