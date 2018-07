El Gobierno seguirá con la reforma de la Constitución con o sin el asesoramiento de la RAE

El Gobierno está decidido a seguir adelante con una reforma de la Constitución para que se adapte a un lenguaje inclusivo. La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, aseguró ayer que "ha llegado el momento de que nuestra Constitución tenga un lenguaje respetuoso a ambos géneros. Solo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada (...) Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución".

En una entrevista en los micrófonos de la Cadena SER, Calvo afirmó que la consulta a la RAE le pareció "una deferencia obligada". "Hay una parte de esta polémica que se me escapa. He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso", remató.

La ministra de Igualdad cree que "el masculino universal no engloba al femenino" y que "hay que ir cambiando cosas". "No afecta al contenido de la Constitución, eso se planteará cuando se planteé. Se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos. Luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones. Todos los grupos lo entendieron y consideré que la RAE era suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento", afirmó en la SER.

Por su parte, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, aseguró también ayer que no veía que fuera el momento para reformar la Carta Magna. "No hay clima político como para aprobar una reforma por dos tercios del Congreso y del Senado, que se disuelvan las Cámaras, se convoquen elecciones generales, se ratifique por el nuevo Parlamento y se convoque un referéndum" para que se pronuncien los ciudadanos, pasos que habría que seguir, explicó Villanueva, aunque sea para modificar "una coma" del texto constitucional.

El masculino universal no engloba al femenino hay que ir cambiando cosas

Esta misma semana, en una entrevista en EL PAÍS, Villanueva dijo que "las lenguas se rigen por un principio de economía; el uso sistemático de los dobletes, como miembro y miembra, acaba destruyendo esa esencia económica. Las falsas soluciones, como las que proponen poner en lugar del 'o' y el 'a', el 'e', me parecen absurdas, ridículas y totalmente inoperativas" y que el problema estaba en confundir la gramática con el machismo.