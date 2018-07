La Junta de Andalucía liderará el cuarto intento de buscar la fosa de Lorca

La búsqueda que casi con total seguridad arrancará en otoño no busca a Lorca, sino a sus compañeros de fusilamiento. La familia del poeta no ha dado el visto bueno a su búsqueda pero, si están juntos los cuatro, será inevitable pensar que el cuarto cuerpo es el del escritor. No obstante, el procedimiento establecido impedirá que se sepa con total seguridad. Los familiares tienen que donar ADN para el cotejo. Si la familia Lorca no lo hace, los restos seguirán sin identificar.

En ese caso, la ley obliga a inhumar los restos en un cementerios, lo que obligaría en cualquier caso a sacarlos de allí, o a convertir oficialmente el espacio donde estaban los huesos en un lugar de memoria y reconocimiento. En ese caso, los restos permanecen donde se encontraron. Cualquiera de los dos espacios, si nada cambia con los familiares, será el lugar donde posiblemente esté Lorca.