El Hermitage de Ámsterdam presenta un cuadro desconocido de Rembrandt

Retrato de un joven caballero es el título de un cuadro desconocido de Rembrandt, ejecutado hacia 1634 y presentado en sociedad este martes, en Holanda. Durante seis generaciones, formó parte de la colección particular de una familia noble inglesa. Hace año y medio, salió a subasta en la casa Christie's, de Londres, y llamó la atención del holandés Jan Six, marchante e historiador del arte, que lo compró por 156.000 euros. No lleva firma ni fecha, pero Six ha hecho las investigaciones oportunas y está seguro de que es auténtico. Le avala Ernst van de Wetering, el mayor experto mundial en la obra del maestro del Siglo de Oro. El museo Hermitage lo exhibirá al público, a partir de hoy miércoles y durante un mes, en sus dependencias de Ámsterdam.

Six es descendiente directo de su homónimo, Jan Six, antiguo alcalde de Ámsterdam en 1691 y amigo de Rembrandt. Uno de los retratos más famosos del pintor, lo inmortalizó en 1654, con capa roja, sobrero, guantes y media melena pelirroja. En el caso del nuevo óleo, el joven Six actual lo fecha hacia 1634 en función del tipo del amplio y elaborado cuello de encaje lucido por el modelo. En su opinión, el ropaje oscuro era típico de un hombre casado, y ambas piezas siguen la moda francesa, pero perdieron fuelle a partir de 1634. También le parece que un óleo de estas características, de 94,5 x 73,5 centímetros, no pudo ser pintado por los alumnos. A pesar de que cuando lo vio, el catálogo de la subasta indicaba “círculo de Rembrandt”, algo hizo “clic” en su cabeza. Así lo ha explicado en una entrevista publicada en el rotativo NRC Handelsblad. “Tras años de mirar, leer y comparar, acabas teniendo esa sensación. En este caso, fue la expresión en los ojos del sujeto: me miraba, algo típico en Rembrandt, pero poco frecuente en los retratos del siglo XVII”, asegura.

El hecho de que los demás expertos presentes en la subasta londinense no vieran que era un Rembrandt no le preocupa. “Es un periodo de su trabajo donde no hay consenso. De modo que presenta oportunidades [para encontrar algo así]”. Hasta la fecha, el Proyecto Rembrandt, el estudio financiado por el Gobierno holandés para comprobar la autoría de las obras, considera suyos 340 cuadros. Tan seguro está de su hallazgo Jan Six, que ha escrito un libro sobre el lienzo titulado El retrato de un joven caballero, de Rembrandt, donde cita los estudios efectuados y a los 16 expertos que avalan su descubrimiento. El apoyo de Van de Wetering será esencial a la hora de venderlo. Porque Jan Six es marchante y lo pondrá a la venta, convencido de que “este retrato será una de las imágenes icónicas de Rembrandt dentro de una década”.