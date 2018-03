Taco Dibbits: “Holanda tiene que reconocer su pasado esclavista”

El ritmo vital de Taco Dibbits (Ámsterdam, 1968), nuevo director del Rijksmuseum, contrasta con el sosiego de las famosas escenas de interior del Siglo de Oro, colgadas en su sala. No para, y cuando lo hace, tiene una buena excusa para justificarse por su conversación telefónica: “Estoy en Nápoles, que por cierto fue un día parte de España”, dice, para ser luego generoso con su tiempo. Lleva dos años al frente del museo nacional holandés, custodio del arte y la historia del país, y quiere que sea “la casa de todos los ciudadanos”. De ahí que se prepare para ponerle nombre y apellidos al pasado esclavista de los Países Bajos. “Un capítulo del que se habla casi como si no fuera nuestro”, asegura. Que espere tener lista en dos años la digitalización de los títulos para evitar palabras como "negro", "enano" o bien "moro". Y que esté a punto de inaugurar Alta Sociedad, una muestra sobre los famosos de Europa, de los siglos XVI al XX. Un esfuerzo internacional, pero que encaja en su visión de acercar el pasado a la gente.

PREGUNTA. Alta Sociedad abre el próximo 8 de marzo con retratos de cuerpo entero desde Cranach a Manet, pasando por Velázquez o Rembrandt. ¿Qué papel juega aquí el Rijksmuseum?

RESPUESTA. Creo que las exposiciones deben montarse desde la perspectiva de la colección del museo, en particular uno como este, que tiene cerca de un millón de piezas históricas y artísticas. Y los retratos de gran formato que hemos reunido tienen como núcleo duro el matrimonio formado por Marten y Oopjen Soolmans. Unos burgueses ricos pintados por Rembrandt en 1634. Los adquirimos, y exponemos, a medias entre Holanda y Francia. Un hecho insólito, pero que funciona.

P. ¿Es esa la tarea de los museos en el siglo XXI?

Jane Fleming, en un retrato de Sir Joshua Reynolds. San Marino Huntington Art Collections

R. Hay en Europa hoy fuerzas que unifican, y también regionalismo y un ascenso del populismo. Como museo nacional, podemos ofrecer al visitante un contexto a dicha polarización. Los objetos que guardamos no cambian, pero la sociedad sí, y la forma de presentarlos evoluciona. El Rijksmuseum es una institución del siglo XIX fundada en un momento de frustración por la independencia de las provincias del sur, que llevó a la creación del Reino de Bélgica. Se pretendía crear una identidad nacional holandesa que marcó los fondos artísticos. Por eso no tenemos obras de Rubens, Bruegel o Van Dyck. Se les consideraba belgas. Nuestros flamencos son los artistas protestantes que huyeron de las persecuciones religiosas. Por otra parte, se cumplen 450 años del estallido de la Guerra de los 80 años (1568-1648). Fue contra Felipe II, pero también fue una guerra civil entre los holandeses por culpa de las distintas interpretaciones protestantes de la Biblia. Abriremos una exposición el 12 de octubre, en estrecha colaboración con España. Hay que recordar que en semejante periodo de inestabilidad, la producción artística de ambos países fue fascinante.

P. ¿Y sobre la participación holandesa en la esclavitud, que también desea mostrar?

R. Forma parte del plan de partir del pasado para ver hacia dónde vamos. El tráfico de esclavos es un hecho del que se habla como si no fuera nuestro. No encajaba en esa idea heroica de Holanda que pretendía reflejar un museo nacional. Por eso es importante reconocer nuestro pasado esclavista y que el Rijksmuseum sea la casa de todos. Lo abordaremos como una responsabilidad, no como un acto político, y desde una perspectiva personal. Estamos a dos años de la exposición, que tendrá carácter internacional, con objetos llegados también de las antiguas colonias en Surinam y las Antillas. Nos centraremos en diez personajes y diez narraciones.