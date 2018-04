FilminLatino estrena ‘Maquinaria Panamericana’

Las primeras imágenes de Maquinaria Panamericana (México - Polonia, 2016) transcurren con el arribo de algunas trabajadoras a su espacio laboral. Todas deben perforar una tarjeta antes de iniciar la jornada, algunas saludan con cortesía al vigilante. Posteriormente conoceremos el interior de la compañía, trazada con carpetas y documentos sueltos, tazas de café frío, anaqueles y escritorios que de inmediato remiten a las instituciones gubernamentales mexicanas de hace dos o tres décadas.

En una de las primeras secuencias de la ópera prima de Joaquin del Paso vemos a un grupo de empleados celebrando el cumpleaños de una secretaria, a quien han de sumir en su pastel tras cantarle Las mañanitas. Ella mira la cámara con el rostro repleto de merengue, todos ríen. La chacota de oficina es representada con un poco de exageración pero con bastante credulidad para quien conoce el día a día de la clase trabajadora en la Ciudad de México.

Ante todo esto, desde el pastelazo que remite a algunos shows de revista que Televisa osó transmitir durante décadas –Sube Pelayo sube, Siempre en domingo- hasta el diseño de vestuario que Yupanqui Ramos hace para el primer largometraje de Joaquin del Paso, se pensaría que el director seguirá la lógica visual y narrativa que durante la década de los años ochenta el cine mexicano intentó vanamente consolidar, a excepción de directores de la talla de Jaime Humberto Hermosillo ( La pasión según Bernice, Naufragio) o Gabriel Retes (El bulto, Un dulce olor a muerte), en uno de los periplos más tristes que haya atravesado la cinematografía nacional. Sin embargo Maquinaria Panamericana no es ese tipo de película.

Parece ser un viernes cualquiera en ‘Maquinaria Panamericana’, empresa dedicada a la venta y reparación de maquinaria para la construcción. Como es habitual, los empleados llevan a cabo sus rituales matutinos. Todo pasa de la calma a la locura cuando descubren que el dueño del corporativo yace muerto en su oficina y ha dejado a todos los trabajadores en un tragicómico desempleo y en absoluta bancarrota. Es así que la película conduce como tesis principal la extinción de la clase trabajadora en la Ciudad de México, hoy suplantada entre aires de globalización por servicios privados, desmedida gentrificación y el discurso político en vías de normalización sobre la pertenencia de la CDMX a la elite de espacios urbanos inteligentes.

Joaquin del Paso comete el acierto de usar como única locación un predio en desuso al oriente de la capital mexicana intercalando a dos tiempos la desavenencia de los trabajadores, interpretados por actores (Javier Zaragoza, Irene Ramírez) y ex empleados del lugar, con algunas tomas de los años de gloria de ‘Maquinaria Panamericana’, antigua compañía familiar del director en la vida real. Los personajes que veremos a continuación formulan un Ángel exterminador moderno mientras se desplazan por un espacio laberíntico y abigarrado, donde las máquinas empujan constantemente el cuerpo de los actores hasta devorarlos. Nadie puede salir de este lugar, aunque los trabajadores parecen no tener conciencia de ello, lo cual supone una crítica muy efectiva al Desarrollo Estabilizador tardío como modelo socio económico en México y su consecuente ampliación a la tecnocracia neoliberal a partir de 1983; y en general ostenta una postura antidesarrollista que puede verse en la destrucción de computadoras a martillazos que los empleados no temerán en ejecutar.

Un homenaje a la clase trabajadora de la Ciudad de México, cuyo guión coescrito por el mismo Joaquin del Paso y Lucy Pawlak resulta sobresaliente, con cruces surrealistas e inspirados fuertemente en la tradición de cine mexicano que delegaron autores como Arturo Ripstein (El imperio de la fortuna, Cadena perpetua), galardonado con más de catorce preseas como el Ariel a mejor guión original y el Premio Mezcal a mejor película en el FICG, que puede verse en línea de manera permanente a través de FilminLatino.