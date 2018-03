El rapero DMX, condenado a un año de cárcel por fraude fiscal

DMX, el rapero y actor estadounidense cuyo verdadero nombre es Earl Simmons, ha sido condenado en Nueva York a un año de cárcel por fraude fiscal, tras haberse declarado culpable en noviembre por haber evadido 1,7 millones de dólares (1,4 millones de euros) en impuestos entre 2010 y 2016. Simmons, de 46 años, también conocido como X en el mundo del espectáculo, pidió disculpas por no haber pagado lo que le correspondía. El juez Jed Rakoff ha definido al rapero como "un hombre bueno", pero ha dejado claro que el artista no podía salir impune.

"Simmons robó a los contribuyentes cuando ganó millones de dólares, pero falló en pagar sus impuestos. La sentencia de hoy demuestra que el poder de una estrella no le da derecho a hacer lo que quiera", ha dicho el fiscal federal Geoffrey S. Berman en un comunicado recogido por la agencia EFE. Ayer, además, se le ordenó 2,3 millones.

Los fiscales han añadido que la estrella eludió sus obligaciones fiscales al vivir de manera continua con dinero en efectivo, sin mantener cuentas bancarias ni presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta, informa France Presse. Incluso amenazó con abandonar su papel en el show de telerrealidad Couples Therapy cuando la empresa productora le retuvo los impuestos de sus emolumentos. Llegó a cobrar 125.000 dólares por su participación en dicho programa entre 2011 y 2012.

El Servicio de Rentas Internas empezó a perseguir las deudas del cantante de X Gon' Give it to Ya en 2005, después de que evadiera pagar 1,7 millones de dólares en impuestos, resultado de sus grabaciones y actuaciones desde 2002. De 2010 a 2015 ingresó unos 2,3 millones de dólares, pero "urdió una trama" para evadir sus obligaciones fiscales valiéndose de dinero en efectivo y usando las cuentas de sus administradores para pagar sus gastos, según la fiscalía.

La estrella del rap ha enfrentado continuos problemas legales en Arizona, y estaba en libertad condicional por arrojar una bandeja de comida a un oficial de detención dentro de una cárcel en Phoenix el año pasado. Simmons pasó 90 días en la cárcel por cargos de robo, drogas, falta de pago de manutención infantil y abuso de animales.

Con su voz profunda y letras oscuras, a menudo violentas, DMX se volvió una gran estrella del hip-hop a finales de la década de 1990. Su canción de 2000 Party Up (Up in Here) es su obra más identificable y aparece a menudo en películas, más recientemente en la nueva versión de Cazafantasmas.