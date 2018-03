Beyoncé y Jay-Z anuncian una gira conjunta con parada en Barcelona

Jay Z y Beyonce, a su llegada a la gala del Met en Nueva York. Foto: E.AGOSTINI (AP) / Vídeo: YouTube

Beyoncé y Jay-Z anunciaron el lunes una nueva gira conjunta, OTR II. El rapero y la diva, que en junio se convirtieron en padres de mellizos, abrirán el 6 de junio en la ciudad de Cardiff, en Gales. La gira tendrá una sola parada en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona el 11 de julio, ha informado la promotora Live Nation en Twitter.

Beyoncé ya visitó Barcelona en 2016 con una actuación también en el Estadio Olímpico, donde 46.000 personas disfrutaron de su espectáculo The Formation World Tour. La nueva gira, con un total de 36 fechas, recorrerá Europa, con conciertos en 15 ciudades, entre las que se encuentran París, Londres, Amsterdam, Roma y Berlín, y saltará después a América del Norte, donde harán 21 espectáculos y concluirán su periplo el 2 de octubre en Vancouver.

Beyoncé anunció la gira a sus 112 millones de seguidores de Instagram con la publicación de tres fotos en blanco y negro en las que en dos de ellas la pareja posa en una moto, con una calavera estilo Lejano Oeste.

También publicó un breve vídeo de imágenes en cámara lenta de ambos musicalizado con el clásico del reggae I'm Still in Love With You. Jay-Z y Beyoncé han bautizado la gira como OTR II, una referencia a su primera gira conjunta, On the Run, que en 2014 recaudó unos 100 millones de dólares (81 millones de euros). En Europa tuvo dos únicas paradas en París.

JAY_Z (@S_C_) y @Beyonce traerán OTR II Tour al Estadi Olímpic de Barcelona el próximo 11 de julio. La preventa de Citi comienza el miércoles 14/3 a las 12 P.M. y la preventa en https://t.co/DBUhUrBSPu 16/3 a las 10 A.M. Más info aquÍ: https://t.co/K3Je5CQPoC pic.twitter.com/qBk0F5hUet — Live Nation España (@LiveNationES) 12 de marzo de 2018

Antes de iniciar el periplo, la estrella pop se presentará en abril como cabeza de cartel de Coachella, el festival de música más popular de Estados Unidos, en lo que será su primera actuación desde que dio a luz al segundo y tercer hijo de la pareja. En cuanto a Jay-Z, la gira seguirá a una serie de conciertos en solitario para promocionar 4:44, su último álbum introspectivo en el que hace un mea culpa por su infidelidad a Beyoncé.

Aunque las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 19 de marzo, los miembros de la Beyhive (el nombre con el que se autodenomina la comunidad de seguidores de Beyoncé) y los suscriptores de la plataforma de música Tidal tendrán acceso a la preventa a partir del miércoles 14 de marzo a las 9.00 en EE UU y a las 10.00 en Europa. Los clientes de Vodafone también podrán aprovechar este privilegio porque todos sus planes incluyen el acceso a Tidal.