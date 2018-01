El rap sustituye al rock en Coachella

Todos los años la Navidad regala una sorpresa musical muy especial, el cartel del Coachella. Este icónico festival californiano anuncia toda su programación en enero para saciar las ganas de los cientos de miles de seguidores que tiene en todo el mundo. En esta ocasión, la sucesión de nombres que ha comunicado la organización ha dejado un extraño sabor de boca a los más de ciento veinticinco mil asistentes que reúne cada jornada, ya que por primera vez en su historia se han olvidado de incluir a alguna estrella del rock entres los principales artistas del evento.

La edición número 20 estará protagonizado por música urbana, donde Beyoncé, Eminem y The Weeknd serán los principales cabezas del cartel. El festival se celebrará en abril durante dos fines de semana consecutivos, del 13 al 15 y del 20 al 22, en la ciudad estadounidense de Indio. Las entradas para esta nueva edición de Coachella, que se celebrará a unos doscientos kilómetros al este de Los Ángeles, saldrán a la venta el viernes 5 de enero. Eso sí, el abono sencillo para acceder al recinto los tres días de cada fin de semana costará 355 euros.

Beyoncé será uno de los grandes atractivos de este Coachella, después de que cancelara su presencia en la edición de 2017 por su embarazo. St. Vincent, Cardi B, The War on Drugs, HAIM, Portugal THe Man, David Byrne, Fleet Foxes, Jean-Michel Jarre, Kali Uchis, Migos, Los Ángeles Azules o Vince Staples completan un cartel liderado por grandes nombres del hip hop, donde las estrellas de rock y la música independiente han perdido protagonismo. Esta batalla se produce después de que el género urbano haya obtenido un mayor número de nominaciones para el álbum del año en los Premios Grammy por primera vez.

De Beck a Kendrick Lamar

La primera edición del festival se celebró en el año 1999 y estaba liderada por artistas como Beck, Rage Against the Machine, Morrissey, Moby o Underworld. Este sobresaliente espíritu indie ha ido evolucionando con el paso de las ediciones. Hasta la edición de 2010 —que incluyó a Jay-Z como cabeza de cartel— Coachella elegía a bandas como Coldplay, The Killers, The Cure, Prince, Massive Attack, Björk, Radiohead o Red Hot Chili Peppers para protagonizar su programación. A partir de este año, bandas alternativas como Arcade Fire, Kings of Leon, Phoenix o The Strokes se codeaban en la cumbre con raperos como Kayne West, Snoop Dogg, Drake o Kendrick Lamar.