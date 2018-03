Un mundo de plantas voraces, viajeras, malolientes

El éxito de Bestiario tiene ahora su continuación con Herbario, otro libro lleno de ilustraciones a todo color donde la dibujante suiza Adrianne Barman (Lugano, 1979) presenta a los pequeños su particular clasificación del mundo vegetal: las plantas enamoradas del agua, las venenosas, las estampadas, las tapizantes, las engañosas, las viajeras, voraces o malolientes. Una peculiar agrupación de las especies que mueve a la curiosidad gracias a una parte didáctica y también a la diversión con toques de humor y una paleta de colores tan intensa como la propia naturaleza puede permitirse. “Me gusta no explicarlo todo, para que el lector pueda buscar informaciones suplementarias si algo le interesa en concreto. La parte de la imaginación la pongo con la propia composición de las páginas y con los colores, es ahí donde me explayo”, dice esta ilustradora que durante años ha colaborado con el diario suizo Le Courrier, aportando recetas de cocina.

Esta nueva enciclopedia de las plantas de casi 200 páginas que publica la editorial Libros del zorro rojo y ya está en las librerías viene precedida por la buena acogida entre los infantes de Bestiario, en el que Barman pudo conocer numerosas especies animales de las que hasta entonces sabía poco o nada. En español se vendieron 15.000 ejemplares. Su preferido es el jabalí, explica por correo electrónico. “Encuentro el mundo animal y el vegetal sorprendentes y mágicos”.

Plantas aromáticas.

En un tiempo en que los universitarios se ven en apuros si tienen que reconocer cinco árboles distintos y algunos niños tienen problemas para saber de dónde vienen la leche, los huevos o las fresas, las coloristas enciclopedias de Barman son de ayuda. “Es importante conocer nuestro entorno, necesitamos a la naturaleza y debemos vivir con ella en simbiosis. Yo tengo la suerte de haberme criado en un pueblo pequeño de Suiza inmerso en la naturaleza. Es triste que algunos chicos y adultos no conozcan el medio ambiente o lo que comen, pero están surgiendo movimientos para reconectarnos con la tierra y la naturaleza. En Suiza se están creando huertos urbanos para plantar y ver crecer los vegetales, y también se organizan, con el mismo propósito, excursiones al bosque”, explica.

Plantas venenosas.

Hija de un padre “bon vivant” y una madre “cocinera fuera de serie”, no es de extrañar que esta mujer tenga pasión por la buena mesa y que gran parte de su trabajo haya estado dedicado a las recetas de cocinas que, después de publicarlas en la prensa, ha recopilado en un libro dedicado a la gastronomía. En Herbario hay también lugar para las plantas que se usan en la cocina. Todos ellos llevan la marca de la casa, el estilo de una ilustradora gráfica traducida a varias lenguas y que ha ganado el premio Suiza Juventud y Medios en 2015: mucho color, humor, contrastes y trazos limpios.

“Cuando proyecto un libro no pienso necesariamente en una solución para llamar la atención de los niños. Un libro en blanco y negro también puede hacer las delicias de estos pequeños lectores. Personalmente, adoro los colores vivos, y en estos casos [tanto Bestiario como Herbario, como se han traducido al español] ha sido una elección deliberada; debía mostrar un ambiente distinto para cada familia de especies, para que no resultara aburrido. He investigado mucho con los colores y sus tonos para tener un resultado rompedor con el que sorprender”, subraya. “Con esta enciclopedia de las plantas he tratado de añadir una parte más didáctica, para tener una base un poco más seria que acompañe los dibujos de colores”, añade.

Et voilà: aquí está la nueva, colorista, divertida y didáctica enciclopedia de las plantas. Entren al mundo de aquello que nace en la tierra y aromatiza el aire: o devora insectos, pincha, trepa, coloniza, bucea o sana.