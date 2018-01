El idioma inventado de los insectos

Un parque, un jardín, incluso cualquier alcorque o esquina en el que brota una hierbecilla constituyen un microcosmos donde se suceden vida y muerte, donde a diario ocurren pequeños milagros y minúsculas tragedias que pasan desapercibidas desde la altura de nuestros ojos humanos. La ilustradora estadounidense Carson Ellis ha creado imágenes y palabras para acompañar el ciclo de la vida de una planta y de los insectos de su entorno en ¿Mau Iz Io?, un bello libro que ha sido elegido por el Gremio de Libreros de Madrid como mejor álbum ilustrado de 2017.

La particularidad de ¿Mau Iz Io? es que Ellis ha inventado un idioma propio, un lenguaje bicho para sus personajes, hormigas, orugas, mariquitas o mariposas. Sus diálogos, aunque no se entiendan, se imaginan y complementan las ilustraciones, hechas con acuarela y pluma, que muestran el nacimiento, florecer y muerte de ese brote que constituye el mundo de los protagonistas. “Originalmente, había concebido la historia como un libro de imágenes sin palabras, pero me parecía que quedaba insuficiente, demasiado estático o plano”, explica la ilustradora por correo electrónico.

La idea de añadir un idioma inventado surgió de Pingu, unos dibujos animados donde los protagonistas hablan pingüino. “Creo que es precisamente el lenguaje lo que hace que el programa sea tan divertido. Hace que te sumerjas de manera ordenada y también lo hace inclusivo. Nadie de los que ven el programa habla su idioma, por lo que todos y nadie entienden las bromas. Pensé en mis hijos, de 2 y de 9 años, que se caían de la risa mientras miraban, y me di cuenta de que hay un tipo de magia para los idiomas inventados. Así que creé uno para ¿Mau iz io? y el libro cambió radicalmente para mejor”.

Lo curioso es que este idioma inventado cambia y es traducido en cada país en el que se publica el libro, que en su versión inglesa se titula Du Iz Tak?,adquiriendo una sonoridad distinta. Así, hay adaptaciones al chino, japonés, francés, holandés o coreano, entre otros. "Cuando estábamos trabajando en el libro, nuestro tercer hijo, Maurizio, todavía no sabía decir bien su nombre, y sonaba como 'mauzio', y de ahí surgió el titulo", explica Barbara Fiore, cofundadora de la pequeña editorial granadina a la que da nombre y que ha publicado la versión española. "A partir del título, fueron naciendo los demás sonidos; buscábamos sonidos que a los niños les resultasen familiares y que pudieran repetir fácilmente", añade. Barbara Fiore Editora está especializada en cuidados álbumes ilustrados con trabajos como Soy la muerte, el delicado libro sin texto Líneas o el espectacular cuento La pajarera de oro.

Desde la granja de Oregón en la que vive, rodeada de su familia y multitud de animales, Ellis ha ilustrado libros infantiles, portadas de discos y artículos en publicaciones como The New York Times o The New Yorker. Asegura que ¿Mau iz io? es, esencialmente, “una oda a la jardinería”. “La idea del libro me vino después de que algunas semillas de lechuga brotasen en mi invernadero. Pensé en lo emocionante que es cuando una semilla finalmente brota y cada nuevo cambio, cada hoja que se despliega”. Pero también, afirma, es un homenaje “al mundo microcósmico de insectos y animales pequeños que puedes encontrar en cualquier parte del exterior si eres paciente y observas de cerca”, algo que le ha fascinado desde niña. “Y, por supuesto, se trata de la vida, la muerte y el renacimiento: las alegrías y las tristezas y el drama general que se puede encontrar incluso en el rincón más pequeño del mundo”.