Los 16 mejores libros para niños y jóvenes de 2017

PRELECTORES (HASTA 5 AÑOS)



Saltamontes va de viaje. Arnold Lobel

Traducción de Pablo Lizcano. Kalandraka. 68 páginas. 15 euros.

Entre la treintena de cuentos que escribió e ilustró el estadounidense Arnold Lobel —su producción para obras ajenas fue incluso mayor—, figura esta travesía cargada de fábulas que se recupera cada cierto tiempo. En el camino que inicia Saltamontes se cruzan escarabajos que ensalzan el seguidismo y marginan la disidencia, gusanos adaptativos ante la adversidad, moscas con trastorno obsesivo o mariposas de rutinas intransigentes. Con todos ellos compartirá experiencias el protagonista, un insecto curioso, tolerante, amante de las sorpresas diarias y de los regalos de la naturaleza. Tereixa Constenla

La merienda del parque. Pablo Albo y Cecilia Moreno

Narval editores. 44 páginas. 15 euros.

Aunque el título remite a escenas bucólicas cursis y recargadas en la campiña, lo cierto es que este libro destaca por lo contrario, busca ser depurado, sencillo y naif. Pablo Albo y Cecilia Moreno se valen de potentes colores e imágenes geométricas y modernas que recuerdan a las señales de tráfico para contar una historia protagonizada por un parque que tiene la costumbre de merendar. Una excusa que permitirá descubrir una fauna sorprendente que habita entre los humanos en la ciudad. El original volumen está también traducido al euskera, gallego y catalán. Elisa Silió

Empanada de mamut. Jeanne Willis y Tony Ross

Traducción de Estrella B. del Castillo. Libros del Zorro Rojo. 36 páginas. 13,90 euros

Un grupo de cavernícolas hartos del veganismo forzoso del guiso de cardos y un mamut vacilón protagonizan el nuevo álbum conjunto de la escritora Jeanne Willis y el ilustrador Tony Ross. El hambriento Gor movilizará a todos sus amigos para cazar al paquidermo. Pero Gor no es el único que tiene amigos. Dibujado con el inconfundible estilo de Ross —que tiene ya más de un millar de obras a cuestas, incluida la popular serie Pablo Diablo (Horrid Henry, en inglés), y acaba de ser elegido el ilustrador más solicitado en las bibliotecas británicas con un millón de préstamos en 2016—, derrocha humor. T. C.

Waterloo y Trafalgar. Olivier Tallec

Adriana Hidalgo editora. 64 páginas. 16,50 euros.

Dos colores. Dos militares. Dos rutinas. Dos trincheras minimalistas separadas por un río de hierba. Dos derrotas napoleónicas, Waterloo y Trafalgar, sirven al ilustrador francés Olivier Tallec para ahondar con ironía en la sinrazón de la guerra. Un soldado naranja y un soldado azul se vigilan mutuamente. Uno es romántico y otro pragmático. Ambos tienen más cosas en común de las que los separan: el frío, el temor, el aburrimiento, la agresividad. Con un dibujo sencillo, Tallec ha concebido uno de esos álbumes mudos y limpios, que evidencia lo innecesarias que son a veces las palabras. T. C.

LECTORES (6 A 9 AÑOS)

Tristán encoge. Florence Parry Heide / Edward Gorey

Traducción de Manuel Broncano. Blackie Books. 80 páginas. 16 euros.

Tristán es un niño de edad indeterminada y tamaño incierto. Encoge. Sin saber por qué y, lo que resulta más preocupante, sin saber por qué los adultos ignoran el fenómeno. Los mayores siempre tienen respuestas prefabricadas y cosas más importantes que hacer. Escrito en 1971 por Florence Parry Heide, una autora que siempre se sintió más cerca de la niñez que de la madurez, e ilustrado por Edward Gorey, viene avalado en esta edición con un prólogo de David Trueba, que lo considera el libro de su infancia: “Tristán es el protagonista de la angustia existencial de todo niño”. T. C.

Barrios de colores. Ana González / Kike Ibáñez

Milrazones. 40 páginas. 13,50 euros

Los hombres grises comenzaron retirando los bancos, las papeleras, las macetas y las farolas. Y acabaron adueñándose de los colores. Un día, el barrio amaneció gris, apagado, sin vida. Hasta que algo ocurre que trastocará las cosas y que permitirá a los vecinos cambiar la tristura que les rodea. Diseñado sobre cuadrículas en homenaje al clásico cuaderno escolar y con dibujos geométricos, que evocan a veces la estética de videojuegos, el libro de Ana González y Kike Ibáñez recibió el Premio Lazarillo en 2016 en la categoría de álbum ilustrado. Un homenaje a la belleza y a su defensa. T. C.

Cuando las niñas vuelan alto. Raquel Díaz Reguera

Lumen. 48 páginas. 14,95 euros

Un libro para romper los estereotipos de género y animar a las niñas a ser de mayores lo que ansiaban no hace tanto. No solo ellos tienen que ser los pilotos y ellas las azafatas, ni están obligadas a ser altas y delgadas como en los anuncios. La autora tira de ironía y sensibilidad para plantear el debate con buenos y villanos. El señor Siquierespuedes proporciona a las tres protagonistas de Cuando las niñas vuelan alto alas para volar hacia sus metas, mientras que la banda Noloconseguirás les llena los bolsillos de piedras. Deliciosas ilustraciones acompañan a este texto sin moralina. E. S.

El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Gloria Fuertes / Marta Altés

Prólogo, edición y notas de Jorge Cascante. Blackie Books. 384 páginas. 19,90 euros

El todo Gloria Fuertes: 120 poemas, 25 cuentos, extractos de entrevistas, episodios biográficos, escritos inéditos, cartas y dibujos infantiles rescatados del archivo de la autora. Podría figurar en la categoría de prelectores o en la juvenil o en la adulta. Junto a las rimas de vocación transversal — “Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero”— figuran sus cuentos más populares y reflexiones sobre la vida, la soledad, el amor, la guerra o la felicidad, salpicados por apuntes biográficos de Jorge Cascante que dan idea del espíritu complejo y libre de Gloria Fuertes. T. C.

LECTORES (10 A 13 AÑOS)

Los Bandídez. Siri Kolu

Traducción de Luisa Gutiérrez Ruiz. Nórdica. 156 páginas. 16,50 euros.

No lo sabe, pero Vilja está a punto de despedirse del tedioso plan familiar para las vacaciones en este libro de la dramaturga finlandesa Siri Kolu, premiado y adaptado al cine. En el predecible viaje de cada verano, Vilja es secuestrada por un grupo de bandidos extravagantes: planifican sus asaltos en la carretera para sustraer regalices, chocolates, bocadillos, libros y cualquier objeto que añore para su ocio algún miembro del clan de forajidos. Vilja se sumergirá en un mundo donde las prohibiciones de su familia, como comer con las manos, son hábitos celebrados y en un tiempo donde las aventuras no le dan un respiro. T. C.

Super Sorda. Cece Bell

Traducción de Jofre Homedes Beutnagel. Maeva. 248 páginas. 14,90 euros.



Cece Bell esperó a ser una ilustradora reconocida para afrontar en una novela gráfica cómo una meningitis la dejó sin oír y la obligó a habituarse a un aparatoso audífono con el que escuchaba demasiado. “Tengo poderes asombrosos. Como Bruce Wayne cuando usa esa tecnología tan alucinante para convertirse en Batman en la tele”, ironiza Bell, reconvertida en conejita en un libro que no deja de cosechar premios, como el Will Eisner en la categoría de mejor escritor e ilustrador en 2017. Sorprende cómo con las viñetas la autora es capaz de trasmitir lo que oía y no en cada situación. E. S.

El rey del cielo. Nicola Davies / Laura Carlin

Traducción de Jesús Ortiz Pérez del Molino. Milrazones. 56 páginas. 16,50 euros



No es habitual que la literatura infantil aborde un tema tan espinoso como el de la inmigración. Este libro se atreve a ello sin ocultar la crudeza de la situación que viven muchos en condiciones precarias, aunque afronta el tema con un tono amable y sutil y unas bellísimas ilustraciones. Hay también un halo de esperanza en el futuro. El título lo protagonizan un niño que echa de menos los colores y sabores de su país y un anciano, que estrena palomas, con el que entabla amistad en un parque. El volumen, una nueva colaboración entre Nicola Davies y Laura Carlin después de La promesa, también está editado en catalán. E. S.

Héroes. Jutta Ritcher

Traducción de Lorenzo Rodríguez López. Lóguez. 104 páginas. 10,80 euros



Para vivir una “aventura” tres niños provocan un incendio aunque la prensa los presenta como los valientes que lo han sofocado: los pequeños héroes del Camino del Río. Y la cosa se complica cuando se culpa del fuego a un vecino alcóholico, lo que coloca a los tres amigos ante una encrucijada moral. El tema invita a reflexionar sobre la importancia de ser honesto en la vida y de ser fiel a unos sólidos principios éticos. Jutta Richter, que ha cosechado todos los premios imaginables en su Alemania natal, afronta estos temas de forma transversal sin un ápice de moralina. E. S.

LECTORES (A PARTIR DE 14 AÑOS)



Sweet Sixteen. Annalise Heurtier

Traducción de Cristina Ridruejo Ramos. Milenio. 184 páginas. 12 euros



Que un libro esté basado en hechos reales es un aliciente para leerlo, pero también un reto para el autor estar a la altura en su relato. Heurtier no defrauda en un desgarrador texto. En 1957 el instituto más prestigioso de la segregadora Arkansas abrió sus puertas a los negros, a nueve chicos que se encontraron con el total rechazo de sus 2.500 compañeros blancos. Los felices 16 del título se convirtieron en una pesadilla. La autora advierte de que no busca dar una lección de historia, sino describir la brutalidad de aquellos días que llevaron a intervenir al presidente estadounidense Eisenhower. E. S.

Mujeres de ciencia. Rachel Ignotofsky

Traducción de Pedro Pacheco González. Nórdica / Capitán Swing. 128 páginas. 25 euros



Rachel Ignotofsky ha elaborado una original antología de científicas, a las que dibuja en páginas pares rodeadas de objetos icónicos de su investigación y a las que divulga en páginas impares en breves textos biográficos. Cada una se identifica con un color predominante, que las diferencia del resto al tiempo que da coherencia a la obra. Entre las citadas: la precursora de la informática Ada Lovelace, la paleontóloga decimonónica Mary Anning o las científicas a las que excluyeron injustamente del Nobel, como Lise Meitner (descubrió la fisión nuclear) o Rosalind Franklin (captó la doble hélice del ADN en una foto). T. C.

Mi hermano persigue dinosaurios. Giacomo Mazzariol

Traducción de César Palma. Nube de tinta. 208 páginas. 14,95 euros

En 2015 el italiano Giacomo Mazzariol publicó en Youtube un corto en el que entrevistaba a su ocurrente hermano Giovanni, Gio, con síndrome de Down. El vídeo alcanzó tal fama en su país que Giacomo se sentó a escribir su primera novela, un fenómeno editorial en Italia que conmueve e invita a reflexionar y a reírse desde la primera página. Gio, que adora los dinosaurios y el color rojo, es un superhéroe de tiempos lentos, con un horizonte que no va más allá de los 20 minutos y unas armas de persuasión inalcanzables. “No estaba en primaria y ya pactaba como un broker de Wall Street”. E. S.

El diario de Anne Frank. Ari Folman / David Polonsky

Traducción de Diego J. Plus y Neus Nueno. Penguin Random House. 160 páginas. 14,96 euros

Ari Folman y David Polonsky, autores de una memorable película de animación, Vals con Bashir (2008), inspirada en las vivencias del primero en la guerra del Líbano como soldado, han adaptado al cómic una de las obras más populares —y trágicas— de la historia contemporánea: el relato juvenil del encierro en Holanda de una familia judía que trata de salvarse del nazismo. Una obra que antes de ser valiosa para el mundo lo fue para su autora: “Para mí este diario tiene valor, ya que a menudo se ha convertido en el libro de mis memorias”. Ni la síntesis de los textos ni la introducción de imágenes resta autenticidad a la obra. T. C.

EL JURADO

Abracadabra, librería. / A Mano Cultura, empresa cultural. / Astrolibros, librería. / Babar, revista. / Baobab, librería. / Biblioabrazo, blog de Ana Nebreda. / Boolino, plataforma de lectura. / Cencerrado, Luis Miguel, bibliotecario. / Cerrillo, Pedro, director del Centro de Promoción de la Lectura Infantil de Castilla-La Mancha. / Donde viven los monstruos, blog de Román Belmonte. / El bosque de la Maga Colibrí, librería. / El Dragón Lector, librería. / El templo de las mil puertas, blog juvenil. / García Rodríguez, Araceli, Grupo E-lectra de la Universidad de Salamanca. / Garralón, Ana, premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016. / Kirikú y la bruja, librería. / La casa de Tomasa, blog de Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano. / Liberespacio, librería. / Marxe, librería. / Peonza, revista. / Puig, Inés, comunidad de lectores Leoteca. / Rayuela, librería. / Sopa de Sapo, librería. / Soto, Lorenzo, canal lector de la Fundación Germán Ruipérez. / Teseo, librería. / Volvoretas, dinamización de bibliotecas. / Yuste, Elisa, consultora de lectura.