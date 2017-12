El monstruo de los 18 millones de fans ya no tiene quien lo escriba

Julia Donaldson aparenta ser la típica granny (abuelita) británica. Cuenta que ha retirado a un pueblito de 5.000 habitantes de la costa huyendo de la ciudad, que acude puntualmente a uno de sus 31 clubs de lectura con sus vecinos y que se rodea de su familia. Pero, sin embargo, hay pocas personas en el mundo que, como Donaldson, puedan presumir de haber vendido decenas de millones de libros. Tantos, que las dos jóvenes asistentes de Londres que la acompañan en su visita a Madrid no se ponen de acuerdo en las cifras. Aunque algunos números están claros. Solo de El Grúfalo, su personaje estrella, se han vendido 18 millones de ejemplares en 37 editoriales de medio mundo desde 1999, aunque en España el fenómeno es reciente. Su bibliografía incluye nada menos que 160 títulos.

Su lista de éxitos es extensa, no acaba en el monstruo. Cada uno de los álbumes que Donaldson (Londres, 1948) edita con el dibujante Axel Scheffler -cada uno trabaja por su cuenta separados por cientos de kilómetros, sin influenciarse- se posiciona en Reino Unido como número uno en la categoría de ilustrados. “No gano tanto, somos dos autores y los impuestos son altísimos”, puntualiza.

El Grúfalo, que ayuda sin pretenderlo a superar los miedos, es un maná que Donaldson no quiere explotar hasta el infinito. “No estoy muy implicada en los extras. Temo que hagan spoils de las historias”, explica con preocupación. Visto el furor infantil, las versiones del cuento se suceden. En España ya hay 12 formatos diferentes –con sonido, pegatinas, marioneta…- y en tres lenguas (castellano, catalán y euskera), pero solo se ha editado una secuela del superventas, La hija del Grúfalo, de 2004, y no habrá más ni ahora ni nunca. “Está inspirado en una fábula china. No es una historia que se pueda alargar”. En Madrid Donaldson presentó El gigante más elegante, el último título que Bruño ha publicado en España.

Pocos sabe que Donaldson se hizo popular como letrista de canciones infantiles en la BBC y no se animó a embarcarse en la literatura hasta los 45 años, cuando uno de sus temas se incluyó en un libro. Es autora de dos musicales y escribe obras de teatro cortas, una especie de sketch, para que los niños las representen en clase y aprendan así a leer, en vez del aburrido sistema silábico. “Lo leen con expresión, se lo terminan creyendo y eso les da confianza”, se enorgullece. Donalson y su marido Malcom, que le acompaña en sus viajes por el mundo, se aprendieron en castellano algunas de estas obritas para interpretarlas en dos actos durante su visita a Madrid. La pareja se trasforma en presencia de los menores, entona distintas voces, canta con la guitarra y enreda al primer adulto que se cruza en su camino para que interprete a un personaje, un árbol o una rana.

La BBC rodó en animación las dos historias de Grúffalo y la actriz Helena Bonham Carter actuó de narradora. Mientras que una versión musical se estrenó en el West End. Cada frase de los cuentos de Donaldson está muy meditada. Le preocupa su musicalidad y su precisión, como a los grandes clásicos como Lewis Carroll. “Sería una vergüenza que esta forma de escribir se perdiese”, reclama. Lamentablemente, al traducirse sus obras, este ritmo poético se esfuma, aunque en castellano hay una edición rimada del Grúfalo.

Julia Donalson en Madrid.

La superventas, que empezó a escribir con cinco años poemas, no encuentra competencia en las plataformas digitales. “Lo que debe preocupar a los padres no es que sus hijos vean pantallas sino de estar pendientes de ellos, hacerles caso, en vez de enfrascarse ellos en el móvil o en hacerse un selfie”.