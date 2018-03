Los Independent Spirit Awards, en exclusiva en TCM

'Call me by your name' es una de las películas nominadas a los Independent Spirit Awards.

Este fin de semana, con poco más de 24 horas de diferencia, se celebrarán en Los Ángeles dos ceremonias de entrega de premios muy distintas: los Oscar y los Film Independent Spirit Awards. Si en los Oscar prima el glamur y una cierta rigidez y nerviosismo, la gala de los Spirit Awards es relajada, desenfadada y divertida. Tendrá lugar a primeras horas de la tarde del sábado en la playa de Santa Mónica y los invitados irán vestidos, como siempre, de forma informal.

Muchos de los nominados de este año, como Margot Robbie, candidata a mejor actriz por Yo Tonya; Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras, y Timothée Chalamet, aspirante a mejor actor por Call Me By Your Name, volverán a encontrarse pocas horas después en la alfombra roja de los Oscar. Y es que, edición tras edición, la coincidencia entre los Spirit y los Oscar es cada vez mayor. Es más, desde 2013, el Spirit Award a la mejor película coincide con el Oscar al mejor film. ¿Seguirá esa tendencia en 2018?

TCM retransmitirá en directo y en exclusiva para España los Film Independent Spirit Awards 2018. Una gala que será presentada, por segundo año consecutivo, por los cómicos Nick Kroll y John Mulaney y que será comentada en nuestro país por los periodistas Juan Zavala y María Guerra, presentadora del programa La Script de la cadena SER.

Estos premios comenzaron a entregarse en 1984 y, año tras año, han ido ganando cada vez más importancia y prestigio. Los otorga Film Independent, una asociación que pretende defender la libertad creativa y apoyar a los artistas que buscan la diversidad de personajes y argumentos, y la innovación en el lenguaje cinematográfico. Son películas que se hacen fuera del gran paraguas de la industria de Hollywood, con presupuestos pequeños, pero con una enorme audacia e imaginación. Cine que nace con pocas expectativas comerciales, pero que acaba abriéndose camino tras su paso por los festivales más importantes del mundo y llegando finalmente a las pantallas de todo el mundo.

En la presente edición, títulos como Call Me By Your Name, The Florida Project, Déjame salir, Lady Bird y The Rider optan a coronarse como la mejor película indie de la temporada. En disputa por el premio John Cassavetes, que reconoce a los largometrajes producidos con menos de medio millón de dólares, hay este año dos filmes españoles: Most Beautiful Island, dirigido por Ana Asensio, que mezcla el cine social con el de terror para contar las penalidades de una inmigrante ilegal que vive en Nueva York; y La vida y nada más de Antonio Méndez Esparza, un cineasta afincado en Florida que ha relatado la historia de una madre afroamericana que lucha por sacar adelante a sus hijos. Además, Regina Williams, la protagonista de esta película, a la que Méndez Esparza encontró en un casting que hizo en un centro comercial, está nominada en la categoría de mejor actriz junto a intérpretes de la talla de Frances McDormand.

Además, durante todo el sábado, antes de que comience la ceremonia, TCM ha preparado una programación especial compuesta por películas que, en pasadas ediciones, han triunfado en estos galardones. Títulos tan conocidos como Platoon, de Oliver Stone; Spotlight, dirigida por Tom McCarthy; Fargo, de los hermanos Coen; Lejos del cielo, el melodrama de Todd Haynes; el film alemán Corre Lola, corre, de Tom Tyker; o Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.