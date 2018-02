La legión extranjera del compás

El polifacético José Manuel Gamboa, en su faceta investigadora, acuñó el término "flamenconautas" para referirse a los artistas que atravesaban el Atlántico en barco para hacer las Américas. El homenaje a aquellos heroicos pioneros es uno de los que se contienen dentro de la obra Vámo'allá, que estrenará la compañía internacional que lleva ese nombre dentro de la cita jerezana. Su director, el coreógrafo Javier Latorre, reconoce la afinidad de la obra con el palabro, y el autor de su dramaturgia, Paco López, lo refuerza al señalar al tercio central del siglo pasado y a los artistas que lo llenaron, los primeros y reales flamenconautas: Argentina, Carmen Amaya, Argentinita, Pilar López… La mirada a ese tiempo y a esas figuras que protagonizaron la expansión del flamenco por el mundo, inspira la idea principal del espectáculo, que no es otra que "dejar la evidencia de que la creación flamenca ya no es un hecho exclusivamente español, sino internacional, y eso es algo que lleva ocurriendo hace décadas", en palabras de López.

Latorre, que emplea gran parte de su tiempo en impartir cursos por todo el mundo, defiende que el flamenco no será Patrimonio de la Humanidad hasta que, en un evento como el de Jerez, no haya varias compañías extranjeras. Apunta también que "esta es la primera vez que se forma una compañía exclusivamente con la filosofía de reunir a gente del mayor número de países posible, pensando hacer un crisol y con una idea concreta". Dentro de ese carácter internacional, no se excluye a los artistas nacionales, que se mezclan con los foráneos en proporción equilibrada.

El brasileño Gabriel Matías comenta las incidencias del ensayo con el madrileño José Maldonado, que compartirá en el espectáculo un pas de deux con la mexicana Karen Lugo, uno de las coreógrafas invitadas junto a la madrileña Gala Vivancos y la canadiense Chloé Brûlé. De la misma forma, el jerezano Miguel Londro alterna sus cantes con el francés de Marsella Cristo Cortés y la japonesa Yuka Imaeda. De igual forma, la banda de la compañía está dirigida por otro brasileño, el guitarrista Flavio Rodríguez, y en ella se integra, junto a otros músicos nacionales, el holandés Tino Van Der Sman. En total, artistas de doce países - México, Chile, Argentina, Brasil, Rusia, China, Taiwán, Japón, Holanda, Francia, Canadá y España- para una compañía de veinticinco personas, en su mayoría jóvenes que transmiten unas sensaciones tan estimulantes como positivas. A ellos se unirán, como artistas invitados, el guitarrista Chicuelo, el maestro japonés Shoji Kojima y el propio Latorre.

Para la directora del Festival de Jerez, Isamai Benavente, la presencia de esta compañía supone "toda una declaración de principios" y "un fenómeno imparable", así como el resultado de un proceso natural. El espectáculo Vamo'allá, a través de sus 14 cuadros, incorpora una sucesión de homenajes que recorren un ancho espacio temporal. Están los que se dirigen a aquellos pioneros de la expansión (Los Pericet, Pilar López…), pero también los que supusieron la respuesta a esa expansión, como el propio Kojima que, seducido por el arte de López, viajó durante semanas en el Transiberiano para cumplir su sueño de ser bailaor en España. Y aún hay más efemérides, toda una acumulación, que otorgan al estreno un inevitable tono festivo.