El Ayuntamiento de Madrid incide en que el PP de la Comunidad votó a favor de retirar de Arco la obra de Sierra

FOTO: Un hombre sostiene uno de los cuadernos repartidos en Arco que promocionaban la obra de Sierra retirada de la feria. / VÍDEO: Declaraciones del ministro de Cultura, Rafael Catalá. SUSANA VERA (REUTERS) / ATLAS

El coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha asegurado que la Comunidad de Madrid apoyó la retirada de Arco de la obra Presos políticos en la España contemporánea, del artista Santiago Sierra, en la reunión de urgencia que se celebró el miércoles, sobre las 10.30 de la mañana, tras la decisión tomada por el presidente del comité ejecutivo del recinto ferial Ifema, Clemente González Soler. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, aseguró ayer que estaba a favor de la libertad de expresión y que su Administración no había tenido responsabilidad alguna en lo sucedido.

Cueto, que sí participó en esa reunión, ha dicho que González Soler fue quien decidió quitar la polémica obra, compuesta por 24 fotografías pixeladas de distintos personajes, como el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, o los independentistas encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. "Inmediatamente, pedimos que se reuniera la comisión ejecutiva de Ifema porque creíamos que González Soler se había extralimitado en sus funciones y queríamos una rectificación", ha señalado Cueto en el programa Los desayunos, de TVE. Según Cueto, la Fundación Montemadrid, con su representante, José Guirao, apoyó al Ayuntamiento, "pero la Cámara de comercio y la Comunidad de Madrid no lo vieron así y dieron su voto al al presidente del comité ejecutivo".

En ese encuentro entre los representantes del consorcio de Ifema, Cueto alertó de "la gravedad de una situación que lo iba a empeorar todo y que creaba un déficit de credibilidad en Arco". Respecto a la reacción posterior de representantes de la Comunidad como Cifuentes o su consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, defendiendo la libertad de expresión, Cueto ha dicho: "Me irrita que se quiera falsificar la realidad, cuando alguien dice que defiende la libertad de expresión, que lo haga desde el primer momento".

Preguntado Cueto sobre la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, de no acudir a la inauguración oficial de Arco, ayer jueves, acompañando a los Reyes Felipe y Letizia, Cueto ha argumentado que la presencia de la regidora "habría avalado esta situación, era un gesto importante". "Todo arte es político y provocación. Al menos, lo ocurrido, ha supuesto un aldabonazo para decir que no puede haber autocensura porque es cáncer". A Arco tampoco acudió la presidenta de la Comunidad de Madrid aunque no hizo públicos sus motivos. En representación de la Comunidad de Madrid acudió De los Santos.