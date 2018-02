Relatos, cuentos y otros episodios en la ciencia ficción televisiva

La ciencia ficción en la literatura moderna tiene una de sus cimientos en los relatos cortos y en las revistas que los publicaban ya a principios del siglo pasado. Autores como Ray Bradbury, la recién fallecida Ursula Le Guin, Alfred Bester, George R. R. Martin o Philip K. Dick, por citar unos cuantos de una inmensa lista, comenzaron sus carreras vendiendo cuentos a publicaciones. Todos acabaron editando recopilaciones cuando alcanzaron la fama. Algunas de esas historias evolucionaron a novelas, muchas otras se alejaron de la memoria por el camino y unas cuantas fueron rescatadas por la televisión en series de antologías con capítulos autoconclusivos. Un formato que vuelve a destacar en pleno asentamiento de las plataformas de streaming y su búsqueda de series propias.

Amazon ha estrenado a principios de año Electric Dreams, una ficción que adapta en cada capítulo un relato de Philip K. Dick, autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), que en el cine se magnificó en Blade Runner. Una programa que se suma así a la lista de antoogías de ciencia ficción, fantasía y terror que pueblan la parrilla desde los años cincuenta y cuyo último ejemplo de éxito es Black Mirror.

Tráiler de 'Electric Dreams'.

Electric Dreams, que se puede ver en Amazon Prime Video, ha sido producida por Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica, Carnivale…) y el actor Bryan Cranston (Walter White en Breaking Bad), que también protagoniza el capítulo Human is. En sus diez episodios, aborda los temas favoritos del novelista: qué significa ser humano, jugar a ser un dios, la identidad, la inteligencia artificial y las emociones que rodean todo ello. En la misma plataforma está disponible otra adaptación de una obra de Dick: el relato distópico El hombre en el castillo, que narra qué podría haber pasado si los nazis y los japoneses hubiesen ganado la guerra y hubiesen ocupado, y se hubiesen repartido, Estados Unidos y la mitad del mundo.

La serie de Amazon parece un intento de seguir la estela de Black Mirror, creada por el escritor Charlie Brooker, y que estrenó su cuarta entrega las pasadas Navidades en Netflix —las dos primeras temporadas son de Channel 4, cadena que lo ha vuelto a intentar con Electric Dreams—. La tecnología y cómo la emplea la humanidad, de una forma acertada o aterradora, son la base de estas historias.

Tráiler de 'Black Mirror'.

Dimension 404 es la apuesta de la plataforma Hulu (en España la serie se ve en HBO). Son seis episodios en los que la tecnología también está muy presente e internet tiene un papel importante. En su versión original cuenta con un plus para los amantes de la ciencia ficción: el actor Mark Hammill (Luke Skywalker en Star Wars) es el narrador, que habla de forma directa al espectador, un recurso que recuerda a series de antología clásicas, como Más allá del limite (The Outer Limits, 1963-65 / 1995-2002) o En los límites de la realidad, también conocida como Dimensión desconocida (The Twilight Zone, 1959-66; 1985-89; 2002-03). The Twilight Zone volverá a la televisión de la mano de la cadena CBS y con el guionista de Daredevil Marco Ramirez como productor.

Tráiler de 'Dimension 404'.

El cuarteto de series de antología de ciencia ficción o terror más famosas se completa con Historias de la cripta (Tales From the Crypt, 1989-96) y Cuentos asombrosos (Amazing Stories, 1985-87). Esta última, que fue producida por Steven Spielberg y contó con una versión cinematográfica, es uno de los proyectos que Apple prepara para no quedarse atrás en la producción de series frente a Netflix, Hulu o Amazon.

Las cadenas han aprovechado también este tipo de ficciones para dar salida en la televisión a historias de Roald Dahl, con sus Relatos de lo inesperado (Tales of the Unexpected, 1979-88), o de Ray Bradbury con The Ray Bradbury Theater (1985-92), series que estaban presentadas y supervisadas por los propios autores. En la actualidad, otras series de antologías cuentan entre sus episodios con historias de ciencia ficción o terror sueltas, como es el caso de Room 104 en HBO o Inside No. 9 (BBC).