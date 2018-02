Van Morrison será cabeza de cartel del Azkena Rock Festival

El legendario cantante irlandés Van Morrison será uno de los cabezas de cartel del Azkena Rock Festival, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Vitoria, y que ya contaba con artista de la talla de Joan Jett and The Blackhearts, Gluecifer, MC50 o Turbonegro. Asimismo, Mott The Hoople, Dead Cross, Nuevo Catecismo Católico y The Soul Jacket se suman también al cartel, según ha informado este jueves Last Tour, promotora organizadora del festival.

Van Morrison lleva en la cumbre desde sus inicios con Them, cuya canción Gloria se popularizó con los Doors y Patti Smith. Su carrera en solitario cuanta ya con más de treinta discos en los que flirtea con el r&b, jazz, blues, folk y "con un carisma único" que ha influido en músicos como Bruce Springsteen o Elvis Costello. Acumula seis Grammys y un premio Brit, y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1993.

Además, Mott The Hoople son un mito del R&B británico que abrazaron el éxito comercial con su debut en 1969, aunque tuvieron verdadera repercusión en plena era glam con All The Young Dudes, escrita para ellos por David Bowie, un fanático de su música. En esta época coincidieron en la formación Ian Hunter y Mick Ronson, y giraron por Estados Unidos con Queen, Kansas y Aerosmith como teloneros.

Por otro lado, Dead Cross, banda formada hace poco más de un año por Dave Lombardo (Slayer, Suicidal Tendences) y Mike Patton (Faith No More) actuará también en el Azkena Rock Festival. La alineación incluye a miembros de Retox y The Locust, y el resultado es puro hardcore anfetamínico. Publicaron su homónimo primer disco el verano pasado.

Asimismo, Nuevo Catecismo Católico se suman también al cartel del festival vitoriano. Calificados por alogunos críticos de rock como "la mejor banda punk-rock de Europa", la banda donostiarra formada de las cenizas de La Perrera llegará a Vitoria en plena celebración de sus 25 años en activo.

Por último, la banda gallega The Soul Jacket llegarán a ARF como banda recomendada de la revista Ruta 66. Por sus manos pasa toda una tradición de rock & roll centrada en los Allman Brothers, en Bob Dylan, en los Fleetwood Mac más blues y en el country-rock.