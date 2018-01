Coetzee: “No me gusta que el inglés se haya apoderado del mundo”

J. M. Coetzee (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1949), premio Nobel de Literatura en 2003 y primer escritor en ganar en dos ocasiones el Booker, publicará en marzo Siete cuentos morales (El hilo de Ariadna), un libro de relatos escritos entre 2003 y 2017, en su mayoría inéditos, sobre la familia, el envejecimiento y los derechos de los animales, en el que recupera la poderosa figura de la escritora Elizabeth Costello. El crítico y autor sudafricano no debuta en el género; este es su segundo libro de cuentos. Lo que hace única la colección, como subrayó ayer en el Festival Hay de Cartagena de Indias (Colombia), es que verá la luz antes en español que en el idioma en el que está escrita. "No me importa que mis libros no aparezcan primero en inglés. No me gusta que el inglés se haya apoderado del mundo. Hago lo que puedo para resistirme a ese predominio", dijo tras reconocer que la lengua en la que vive le liberó en su juventud del "estrecho mundo del afrikáner". "Escribo en inglés pero nunca he sentido que el inglés me perteneciera".

Siete cuentos morales, traducido por Elena Marengo, muestra la evolución del alter ego que Coetzee inventó en 1999 para unas conferencias sobre derechos humanos en Princeton. La biografía ficticia de esta escritora sudafricana y defensora de los derechos de los animales fue ampliándose en la mente de su creador. Con el tiempo, la imaginó ya mayor -contó ayer-, instalada en un pueblo aislado en España, y muy reacia a aceptar la realidad que le plantean sus hijos: ya es demasiado mayor y debe elegir entre vivir con ellos o trasladarse a una residencia de ancianos.

Coetzee, afincado en Australia desde 2002, sitúa al lector con estas historias cortas ante los dilemas del mundo moderno, los colectivos, y también los individuales. "En este momento, mi vida me parece desacertada de cabo a rabo, y de ninguna manera interesante", lamenta la protagonista en uno de los relatos. "Me parece ahora que si una quiere realmente ser mejor, hay maneras de lograrlo dando menos rodeos que eso de llenar miles de páginas con textos en prosa". ¿Habla Costello o habla el Coetzee que ayer se hartó de firmar libros en Cartagena y de defender, como su personaje, que tenemos obligaciones morales con los animales?

El nobel, traje oscuro y camisa blanca, compareció con su habitual semblante serio ante un auditorio abarrotado al que seguía llegando gente una vez iniciado el acto. 2.000 personas se dieron cita en el Centro de Convenciones en un día muy caluroso para escucharle hablar sobre las literaturas del Sur con su editora argentina Soledad Costantini. Y se encontraron con eso -Coetzee glosó su iniciativa para impulsar la circulación de libros y autores latinoamericanos, sudafricanos y australianos-, y con mucho más, aunque eso sí, con un guion rígido y preestablecido, que ambos leyeron sin disimulo. "No soy un ágil conferenciante", admitió el escritor con honradez.

El autor de Verano y Desgracia leyó El perro, uno de los relatos de Siete cuentos morales; anunció que hay sobre la mesa dos proyectos, aún en estado embrionario, para llevar su obra al cine -Esperando a los bárbaros, por el colombiano Ciro Guerra, y La infancia de Jesús y Los días de Jesús en la escuela por el argentino Tristán Bauer-; habló del conflicto entre Israel y Palestina y de la inutilidad de utilizar términos como apartheid "porque no contribuyen a nada positivo";. Y cargó contra la globalización: "Tiene una visión muy empobrecedora de los seres humanos", sentenció. "Pero no quiero perder el tiempo criticando el neoliberalismo, quiero dedicar el tiempo que me queda a proyectos más constructivos". En eso está.