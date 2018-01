Guillermo del Toro y ‘La forma del agua’ arrasan en los premios de la crítica

La forma del agua, la cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ha sido la gran triunfadora en los premios Critics' Choice al lograr cuatro galardones: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. Los Critics' Choice, que organizan cada año las organizaciones de críticos Broadcast Film Critics Association (BFCA) y Broadcast Television Journalists Association (BTJA), celebró este jueves por la noche en la ciudad californiana de Santa Mónica su 23° edición.

Tras los cuatro galardones conseguidos, La forma del agua se consolida como uno de los largometrajes destacados en la carrera hacia los Oscar, después de que el pasado domingo lograse también dos Globos de Oro (mejor director y mejor banda sonora). Gary Oldman se llevó el galardón al mejor actor por Darkest Hour, mientras que Frances McDormand se hizo con el premio a la mejor actriz por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Coco, la película de Disney inspirada en el Día de los Muertos de México, ganó los reconocimientos a la mejor cinta animada y a la mejor canción por "Remember Me". En cuanto a las categorías de la pequeña pantalla, The Handmaid's Tale consiguió la distinción al mejor drama, The Marvelous Mrs. Maisel logró el premio a la mejor comedia, Big Little Lies se alzó con la victoria en el apartado de mejor serie limitada y The Wizard of Lies se anotó el galardón a la mejor película televisiva.

El premio al mejor actor de un drama fue a parar a Sterling K. Brown (This Is Us), mientras que la estatuilla a la mejor intérprete dramática se la quedó Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale). Ted Danson (The Good Place) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) se llevaron los premios al mejor actor y la mejor actriz de comedia, respectivamente. Por último, Nicole Kidman (Big Little Lies) ganó el premio a la mejor actriz de una serie limitada o película para televisión, mientras que Ewan McGregor (Fargo) consiguió el mismo reconocimiento en el apartado masculino.

Los ganadores

Estas son las producciones premiadas en la entrega de anoche.

CINE

MEJOR PELÍCULA La forma del agua

MEJOR ACTOR Gary Oldman, El instante más oscuro

MEJOR ACTRIZ Frances McDormand, Tres anuncios a las afueras

MEJOR ACTOR DE REPARTO Sam Rockwell, Tres anuncios a las afueras

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Allison Janney, Yo, Tonya

MEJOR REPARTO Tres anuncios a las afueras

MEJOR DIRECTOR Guillermo del Toro, La forma del agua

MEJOR INTÉRPRETE JOVEN Brooklynn Prince, The Florida Project

MEJOR PELÍCULA ANIMADA Coco

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN Wonder Woman

MEJOR COMEDIA La gran enfermedad del amor

MEJOR ACTOR EN COMEDIA James Franco, The Disaster Artist

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA Margot Robbie, Yo, Tonya

MEJOR PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN O TERROR Déjame salir

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA En la sombra

MEJOR CANCIÓN Remember Me, Coco

MEJOR MÚSICA ORIGINAL Alexander Desplat, La forma del agua

MEJOR GUIÓN ORIGINAL Jordan Peele, Déjame salir

MEJOR GUIÓN ADAPTADO James Ivory, Call Me By Your Name

MEJOR FOTOGRAFÍA Roger Deakins, Blade Runner 2049

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin, La forma del agua

MEJOR EDICIÓN (EMPATE) Paul Machliss y Jonathan Amos, Baby Driver Lee Smith, Dunkerque

MEJOR VESTUARIO Mark Bridges, El hilo invisible

MEJOR PEINADO Y MAQUILLAJE El instante más oscuro

MEJORES EFECTOS ESPECIALES La guerra del planeta de los simios

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DE COMEDIA The Marvelous Mrs. Maisel

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA Ted Danson, The Good Place

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA Walton Goggins, Vice Principals

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA Mayim Bialik, The Big Bang Theory

MEJOR SERIE DRAMÁTICA The Handmaid's Tale

MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA Sterling K. Brown, This Is Us

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA David Harbour, Stranger Things

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA Ann Dowd, The Handmaid's Tale

MEJOR MINISERIE Big Little Lies

MEJOR PELÍCULA TV The Wizard of Lies

MEJOR ACTOR DE MINISERIE Ewan McGregor, Fargo

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE Nicole Kidman, Big Little Lies

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE Alexander Skarsgard, Big Little Lies

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN MINISERIE Laura Dern, Big Little Lies

MEJOR TALK SHOW Jimmy Kimmel Live!

MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN Rick y Morty

MEJOR REALITY SIN ESTRUCTURA Born This Way

MEJOR REALITY ESTRUCTURADO Shark Tank

MEJOR CONCURSO REALITY The Voice

MEJOR PRESENTADOR DE REALITY RuPaul, RuPaul's Drag Race