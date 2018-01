La comedia española se traslada a Vietnam

“Lo que está ocurriendo en Hollywood con el acoso sexual que lleva años silenciado es extraordinario, pero hemos tardado mucho en hablar de ello”, confiesa Carmen Machi y añade que es interesante que la gente de a pie vea que las grandes estrellas, la gente que parece intocable, también ha sufrido como ser humano y como mujer.

A poco menos de un mes de la gala de los Premios Goya, ambos artistas anuncian que no van a acudir a la ceremonia por lo que no se plantean acudir de negro o realizar alguna acción parecida a la acontecida durante los Globos de Oro como protesta. “No creo que haya que basar una ceremonia cinematográfica en eso. Se puede aprovechar el momento para decirlo, pero no tiene que estar todo empañado de ello”, sostiene la actriz.

Por su parte, Dani Rovira, que ha sido presentador durante los tres últimos años, cree que cualquier cosa que ocurra durante la próxima gala va a ser criticada. “La ceremonia es una ventana para hablar de injusticias sociales, corrupción política o abusos sexuales, entre otras cosas, pero me niego a que el cine quede relegado por ese motivo”, apunta.

Ante la pregunta de si en España se podría destapar un caso tan sonado como el del productor de Hollywood Harvey Weinstein, Machi admite que lo desconoce por completo pero que no le costaría creerlo.