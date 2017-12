La muerte inmortalizada

S. R. P.

La fotógrafa Norma Grau lleva desde 2010 colaborando con varias asociaciones como voluntaria, ayudando a un centenar de familias de toda España a afrontar el duelo por sus bebés. Pero con su proyecto, bautizado como Stillbirth (un término inglés usado para los niños que nacen muertos), hasta ahora solo había podido captar los símbolos silenciosos (unos patucos, un peluche) que sobrevivieron en casa de esos pequeños que vinieron y se fueron.

"No hay peor sufrimiento que no acordarte del rostro de tu hijo, es una tortura de por vida", defiende Virginia de la Cruz. "Los padres que perdieron un neonato suelen lamentarse de que no tienen ni una foto". Hay muchas personas que consideran macabra la tradición de estas duras pero delicadas fotografías de difuntos, y más aún si son retratos infantiles. La comisaria de la exposición dice que ella nunca ha buscado eso, sino la "muerte ritualizada" y "el amor que rodea el acto" del último adiós. Recuerda que "la necesidad del culto a la memoria viene desde la antigüedad" y que cuando nació la fotografía, en 1839, se incorporó rápidamente como herramienta eficaz, porque la pintura y las máscaras funerarias no estaban al alcance de la mayoría.

Desde que empezó a investigar la fotografía post mortem, por las manos de Virginia de la Cruz han pasado miles de documentos guardados en el ámbito privado. Cuenta que hay algo en el aire de la imagen, pequeños detalles, que le hacen darse cuenta del lugar donde se disparó la cámara. Las fotos valencianas, por ejemplo, muchas veces se revelan por la vestimenta tradicional; las gallegas, por "los elementos religiosos y la presentación del velorio". Luego, "cada artista tenía su mirada" y su forma de abordar un trabajo que por lo general no les era grato.

El Museu Valencià d'Etnologia expone también tres álbumes completos de los años 50 del siglo XX. Reportajes de entierros de familias con posibles, como el del presidente de una falla, donde se captura toda la pompa y se identifican las calles por las que avanza el cortejo. El material expuesto fue cosechado en las colecciones privadas de José Huguet, Javier Sánchez Portas, Julio José García Mena y la propia De la Cruz Lichet.

Entre los profesionales que firman imágenes históricas en la exposición están los barceloneses Moliné y Albareda, Joaquín Soler Morell, Rafael Areñas y Lázaro Vert; el alicantino Carlos Palacio o los valencianos José Pérez Mercado, Eduardo Ruiz, Llopis, Verdés, Adolfo García y Talens Bas, estos dos últimos, de Xátiva. Otras muchas fotos del último viaje serán para siempre anónimas.