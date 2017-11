El Teatro Old Vic pide perdón por haber consentido los acosos de Kevin Spacey

El teatro londinense The Old Vic, en el que Kevin Spacey ejerció de director artístico entre 2004 y 2015, se ha disculpado "incondicionalmente" este jueves después de recibir 20 denuncias por acoso sexual en una cuenta de correo electrónico que esta institución habilitó a finales de octubre para quejas "confidenciales" sobre posibles comportamientos inapropiados del actor estadounidense. "The Old Vic se disculpa de todo corazón con las personas que nos dijeron que se habían visto afectadas", ha dicho Kate Varah, directora ejecutiva del teatro, según recoge el diario británico The Guardian.

El teatro londinense ha pedido perdón por no crear un entorno de trabajo con la confianza suficiente para que las personas pudieran haberse quejado del acoso sexual de Spacey. El teatro ha dicho que 14 de las 20 acusaciones eran tan graves que había aconsejado a los denunciantes que llevaran el asunto a la policía. "Hemos aprendido que no es suficiente tener un procedimiento para estos casos. Todos deben sentirse capaces de hablar sin importar quiénes sean", ha insistido Varah. The Old Vic ha precisado que ninguno de los afectados era menor de edad en el momento de los hechos.

Aunque Spacey, una estrella de Hollywood que alberga dos premios Oscar, dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015, la investigación de The Old Vic se remonta a 1995, cuando empezó la colaboración entre esta institución y el actor.

El teatro cree que el estatus y celebridad de Spacey disuadieron a la gente de denunciar su actos, en particular a los jóvenes o al personal de menor rango. El actual director artístico, Matthew Warchus, ha dicho que las acusaciones fueron "un golpe y una sorpresa desagradable para muchos de nosotros". "Es incorrecto, injusto e irresponsable decir que todo el mundo lo sabía. Pero como resultado de la investigación, lo que hemos aprendido es como lidiar mejor con este comportamiento en el futuro", ha explicado.

Spacey, de 58 años, fue acusado en las últimas semanas de abusos sexuales y acercamientos indeseados por varios hombres. La primera persona en denunciar al actor estadounidense por acoso sexual fue el también intérprete Anthony Rapp. Según este, el protagonista de House of Cards intentó abusar de él en 1986, cuando tenía 14 años y Spacey, 26. El actor estadounidense se defendió asegurando que no recordaba haberse comportado de forma inapropiada con Rapp.

Netflix, la productora de House of Cards, rompió con Spacey hace más de una semana y dijo que no volvería a trabajar con él a tenor de las acusaciones de acoso sexual. Ridley Scott, director de películas como Gladiator y Blade Runner, decidió filmar de nuevo, con el veterano Christopher Plummer, todas las escenas que ya tenía filmadas con Spacey en su nueva película All the Money in the World.