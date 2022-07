El relato de un viaje sostenible: desde las finanzas verdes a la digitalización de la industria

El mundo será verde o no será. La generación actual está obligada a dejar un planeta, al menos, igual que el que recibió. Este pacto no escrito se puede quebrar debido a la emergencia climática. Vivimos tiempos medioambientales, pero también tiempos financieros. La relación entre economía y ecología nunca ha sido tan directa. El ser humano posee la habilidad de transformar un activo financiero en una esperanza ecológica. La digitalización, por ejemplo, es una especie de fertilizante económico del que hasta ahora no disponíamos. Hay herramientas nuevas para enfrentar inmensos retos. Nadie dijo que fuera fácil. Pero sí posible… Consumir de otra manera, usar los recursos naturales de forma distinta, alimentarnos con nuevos criterios, integrar las renovables en nuestras vidas e ir hacia diferentes fuentes energéticas.

En esta Tierra de paralelos y meridianos de retos, EL PAÍS, con el impulso de Santander, el patrocinio de EY, Ferrovial, Redeia, Familia Torres y Veolia; y con la colaboración del COAM y Felicidad Collective, organiza, bajo el título Ecosistema Ahora, un ambicioso debate que nos incumbe a todos.

La apertura corre a cargo de Alejandro Quecedo del Val, colaborador de la Unesco, quien conoce la tierra. Al igual que la siguiente invitada: Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Habrá que escucharla con atención. También a la escritora Carolyn Steel, reconocida por su libro How Food Can Save the World. Después, espacio para las finanzas verdes. Federico Gómez Sánchez, director de finanzas sostenibles de Banco Santander y Alberto Castilla, socio responsable del área de Sostenibilidad de EY España. Será una conversación, sin duda, interesante.

Poco después es el turno de los modelos para una economía más sostenible, con Mónica Rodríguez y Jonathan Zarzalejo, que contarán su experiencia desde Recovo.co y To Good To Go, respectivamente. Le siguen la voz de la periodista experta en sostenibilidad Brenda Chávez. Y, posteriormente, llega el momento de interpelarnos sobre las renovables a través de Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y Paco Valverde, responsable de Renovables en Menta Energía. Y, claro, la reflexión política con Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España; otras palabras que siguen son las de Federico Ruiz, responsable del Observatorio Nacional 5G, y Joaquín Pérez Novo, director de Desarrollo de Negocio Industrial y Proyectos Gases Renovables de Agbar, parte del grupo Veolia. Otro momento de pensamiento lo aporta Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial y cerrando, casi, el acto, Thelma Krug, vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas inglesas). El evento comienza este 7 de julio a las 9.30 y podrá seguirse en directo a través de la web de este periódico y sus redes sociales.

