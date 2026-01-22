Un billete ‘millonario’ por tres minutos de ingravidez: el español Alberto Gutiérrez se asoma al espacio

Jeff Bezos ha convertido el pequeño pueblo de Van Horn, en Texas, en un lugar destinado al turismo espacial. Y lo ha hecho con Blue Origin, la compañía con la que lanza cohetes a más allá de los 100 kilómetros de altura desde el puerto Corn Ranch. Desde allí, Alberto Gutiérrez, fundador y ex CEO de Civitatis, se convertirá este jueves en el cuarto español que se asoma al espacio.

Se trata del trigésimo octavo vuelo del New Shepard (Misión NS-38), el cohete suborbital diseñado por Blue Origin para viajes espaciales turísticos. En este, el vallisoletano de 42 años y sus compañeros a bordo se sumarán a las más de 90 personas que han atravesado la frontera del espacio con esta nave.

En estas misiones, que duran unos 10 minutos, los viajeros alcanzan altitudes superiores a los 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Están por encima de la llamada línea de Kármán, definida por el ingeniero y físico húngaro Theodore Von Kármán como el límite oficial del espacio exterior. Y es una experiencia tan corta como costosa. Aunque se desconoce el precio exacto del billete, se sabe que ronda el millón de dólares.

El New Shepard abandonará la Tierra desde el oeste de Texas, con una ventana de despegue que se abre a las 08:30 horas CST (15:30 hora peninsular española). Tras algo más de 3 minutos en los que los viajeros disfrutarán la ingravidez, el grupo regresará frenado por tres paracaídas. Junto a Gutiérrez viajarán otros cinco tripulantes. La doctora Laura Stiles, directora de operaciones de lanzamiento de New Shepard; Tim Drexler, director ejecutivo de Ace Asphalt; Linda Edwards, una ginecóloga-obstetra jubilada; Alain Fernandez, promotor inmobiliario e inversor internacional; Jim Hendren, coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE UU; y Andrew Yaffe, emprendedor en la industria del reciclaje.

Tripulantes del NS-38. Blue Origin

Después de un breve entrenamiento de dos días, el fundador de la plataforma de actividades turísticas se convierte en el segundo turista espacial español en volar con Blue Origin. Lo hace después del montañero y presentador Jesús Calleja en febrero del año pasado. Y se ha convertido en el cuarto en explorar el espacio, después de los astronautas Pedro Duque, que tuvo su primer viaje en 1998; y Michael López-Alegría, que lo hizo en seis ocasiones desde 1995.

¿Se les puede considerar astronautas?

Mientras que antes, el término astronauta se aplicaba a profesionales con entrenamiento extensivo, la irrupción de los multimillonarios del sector privado en los viajes espaciales, como las compañías Blue Origin o SpaceX (de Elon Musk), plantea nuevas preguntas sobre lo que es un astronauta. La Federación Aeronáutica Internacional está reconsiderando la definición e incluso modificación de la frontera del espacio.

En julio del 2021, cuando Jeff Bezos voló al espacio, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en sus siglas en inglés) no le concedió la tradicional insignia alada reservada a los astronautas comerciales, una categoría paralela a los profesionales de la NASA. Ante esa negativa, Bezos optó por crear una insignia interna de su compañía. Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, la FAA decidió eliminar por completo las insignias aladas y sustituirlas por un simple registro web con los nombres de todas las personas que hayan viajado hasta las estrellas.

Un viaje de un millón de euros

El precio del billete para volar con Blue Origin es un secreto celosamente guardado. Lo poco que se sabe es que la compañía exige casi 143.000 euros para iniciar el proceso de reserva. Pese a esto, y tras una filtración de una operación en criptomonedas vinculada a la organización MoonDAO, se estima que estas expediciones pueden costar unos 1,19 millones de euros. Esta cifra es bastante inferior a la que se manejaba sobre los primeros vuelos del 2021 (unos 28 millones).

Entre los pasajeros más famosos que han participado en estos viajes, están la cantante Katy Perry, la periodista —y prometida de Bezos— Lauren Sánchez, el actor William Shatner (quien encarnó al Capitán Kirk en StarTrek), la aviadora Wally Funk (que con 82 años se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio), y el propio Jeff Bezos, también fundador de Amazon y dueño The Washington Post.