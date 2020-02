Alarma educativa en nueve distritos

En Vicálvaro ya no cabe un alfiler en los tres institutos públicos del distrito. El laboratorio y la biblioteca de uno de ellos se han reconvertido en aulas, los alumnos comparten su escaso espacio vital entre ellos y se pelean hasta con “unos grifos” para tomar con comodidad los apuntes en sus improvisados pupitres. Pero Vilcálvaro no es una excepción. Pasa en Usera, San Blas-Canillejas o Villaverde. En total, la alarma por la educación pública ha saltado en nueve de los 21 distritos. Dicho de otra manera: los 40.000 alumnos entre 12 y 18 años que hay en esas zonas afectadas se tienen que repartir entre 16 institutos públicos. Los padres, por tanto, solo tienen dos soluciones: o trasladan a sus hijos a distritos aledaños o asumen la educación concertada (con 33 centros en total en esos nueve distritos).

“Ya no pueden hacer ni los exámenes”, se queja Loli Elola, presidenta del AMPA y de la FAPA del distrito Vicálvaro, donde numerosas familias llevan peleando más de cinco años para que construyan un nuevo instituto y amplíen uno de los centros. Pero solo se han topado con ironías de la política: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en diciembre que financiará un centro concertado en el barrio de El Cañaveral que estará listo en el curso 2021-22. Tampoco es una sorpresa. Ya lo dijo Enrique Ossorio, el consejero de Educación, en una entrevista con EL PAÍS el pasado octubre: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.

Pero, ¿qué pasa con los distritos que demandan más pública? El problema afecta a toda la región aunque cada zona tiene una casuística diferente. Los territorios más afectados están en nueve distritos, aunque en ocasiones afecta solo a alguno de sus barrios. Suelen ser zonas relativamente nuevas, creadas hace diez o 15 años, los ensanches de los distritos donde se proyecta mucha vivienda y poco servicio. Los más afectados: los distritos de Arganzuela, Barajas, Usera (barrio de San Fermín), San Blas-Canillejas (Rejas), Villa de Vallecas (Ensanche de Vallecas), Fuencarral-El Pardo (Las Tablas y Montecarmelo), Villaverde (Butarque), Barajas, Carabanchel (Buenavista) y Vicálvaro.

En Barajas, por ejemplo, los centros públicos no crecen al mismo ritmo que lo hace la población en los barrios de Alameda de Osuna, El Timón, Corralejos, Casco histórico y Aeropuerto. Hay cerca de 4.000 menores entre los 12 y 18 años en el distrito y un único instituto público de toda la zona, con 900 plazas y 1.250 admitidos este curso. “Las familias pedimos que se respete nuestra libertad de elegir un instituto público sin que tengamos que salir a otros distritos para escolarizar a nuestros hijos”, repite Beatriz de Juan, presidenta del AMPA del centro.

Jóvenes en los barrios de Madrid y tipo de centro educactivo Institutos Jóvenes (de 12 y 18 años) Por titularidad Menos de 500 jóvenes Privados Entre 500 y 1.500 Concertados Entre 1.500 y 3.000 Públicos Más de 3.000 Distrito de Barajas Las Tablas (Valverde) Valverde Aravaca Buenavista Villaverde Butarque (Villaverde) Ensanche de Vallecas Distrito de Vicálvaro Los barrios con mayor población juvenil Valdefuentes, en Hortaleza, es el barrio con más jóvenes. En él, hay 1.764 alumnos por cada centro público. Titularidad Privados Concertados Públicos Población de 12 a 18 años Institutos 5.293 Valdefuentes Valverde Buenavista Rosas Pueblo Nuevo Aluche Villaverde Vallecas Mirasierra Aguilas Pinar del Rey Palomeras B. Los Rosales Aravaca Numancia E. de Vallecas Vista Alegre Palomeras S. San Diego Peñagrande 4.997 4.032 3.789 3.655 3.492 3.361 3.194 3.155 3.004 3.004 2.964 2.957 2.881 2.833 2.817 2.775 2.727 2.699 2.628 Fuente: Comunidad y Ayuntamiento de Madrid M. ZAFRA - Y. CLEMENTE - A. ALONSO / EL PAÍS Jóvenes en los barrios de Madrid y tipo de centro educactivo Institutos Jóvenes (de 12 y 18 años) Por tipo de titularidad Menos de 500 jóvenes Privados Entre 500 y 1.500 Concertados Entre 1.500 y 3.000 Públicos Más de 3.000 Las Tablas (Valverde) Distrito de Barajas Valverde Aravaca Buenavista Villaverde Butarque (Villaverde) Ensanche de Vallecas Distrito de Vicálvaro Los barrios con mayor población juvenil Valdefuentes, en Hortaleza, es el barrio con más jóvenes. En él, hay 1.764 alumnos por cada centro público. Titularidad Privados Concertados Públicos Población de 12 a 18 años Institutos 5.293 Valdefuentes Valverde Buenavista Rosas Pueblo Nuevo Aluche Villaverde Vallecas Mirasierra Aguilas Pinar del Rey Palomeras B. Los Rosales Aravaca Numancia E. de Vallecas Vista Alegre Palomeras S. San Diego Peñagrande 4.997 4.032 3.789 3.655 3.492 3.361 3.194 3.155 3.004 3.004 2.964 2.957 2.881 2.833 2.817 2.775 2.727 2.699 2.628 Fuente: Comunidad y Ayuntamiento de Madrid M. ZAFRA - Y. CLEMENTE - A. ALONSO / EL PAÍS Jóvenes en los barrios de Madrid y tipo de centro educactivo Institutos Jóvenes (de 12 y 18 años) Por tipo de titularidad Menos de 500 jóvenes Privados Entre 500 y 1.500 Concertados Entre 1.500 y 3.000 Públicos Más de 3.000 Las Tablas (Valverde) Distrito de Barajas El único centro público está operativo pero en obras Un solo instituto para casi 4.000 alumnos Aravaca El único instituto público no existe; solo es una entidad jurídica San Fermín No tienen ningún centro y el más cercano está al 110% de capacidad Distrito de Vicálvaro Tres institutos públicos colpasados Ensanche de Vallecas Butarque (Villaverde) Un centro público ya saturado Un centro público completo sin plazas para nuevos alumnos Los barrios con mayor población juvenil Valdefuentes, en Hortaleza, es el barrio con más jóvenes. En él, hay 1.764 alumnos por cada centro público. Titularidad Privados Concertados Públicos Población de 12 a 18 años Institutos 5.293 Valdefuentes Valverde Buenavista Rosas Pueblo Nuevo Aluche Villaverde (Casco hist.) Vallecas (Casco hist.) Mirasierra Aguilas Pinar del Rey Palomeras Bajas Los Rosales Aravaca Numancia Ensanche de Vallecas Vista Alegre Palomeras Sureste San Diego Peñagrande 4.997 4.032 3.789 3.655 3.492 3.361 3.194 3.155 3.004 3.004 2.964 2.957 2.881 2.833 2.817 2.775 2.727 2.699 2.628 Fuente: Comunidad y Ayuntamiento de Madrid MARIANO ZAFRA - YOLANDA CLEMENTE - ANTONIO ALONSO / EL PAÍS

“Pondremos los instrumentos necesarios para que se siga cumpliendo eso de que el 93,7% de los madrileños estudian en su primera opción”, aseguró Ossorio. Sin embargo, según la experiencia de las familias de los distritos afectados, cuando se decantan por la educación pública no lo tienen fácil. “La libertad de elección no existe en Madrid; es una falacia”, resume Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO. “De hecho, para las familias no existe posibilidad de elección porque la Comunidad ha realizado una dejación de funciones al no planificar la oferta educativa”, agrega Galvín. Justifica su argumentario en el artículo 27 de la Constitución, que dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y considera que el Gobierno regional ha contribuido a la situación de “emergencia educativa” por la “falta de plazas”.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación explican que “llevan a cabo una planificación plurianual” teniendo en cuenta factores como “las proyecciones demográficas, los planes urbanísticos, la movilidad de la población y el análisis de las plazas existentes”. Pero no es suficiente. Los vecinos de los barrios afectados insisten: faltan plazas.

Las soluciones que la Consejería ofrece a los padres son tan peregrinas como conseguir aulas vacías en colegios que se presten a ayudar para absorber de manera temporal a los menores. Esto es lo que ha ocurrido en Butarque, un barrio del distrito de Villaverde donde viven 2.872 chavales en edad de estudiar secundaria. En la zona solo hay un instituto público que se encuentra al máximo de su capacidad porque escolariza a los alumnos que terminan la primaria en los tres colegios públicos de la zona. Por eso decidieron movilizarse: cerca de 600 personas se concentraron frente a la sede de la Consejería el pasado domingo para que los 100 alumnos que no caben en el instituto público este año no tengan que salir del barrio. “El aula de informática, la de religión y la sala de profesores de un cole público se utilizarán para que estos alumnos den sus clases”, explica Verónica Parra, presidenta de la Asociación Vecinal Independiente de Butarque.

Una plataforma para defenderse Las familias y vecinos de distritos de Madrid y de las zonas de la Comunidad que también sufren estas carencias se unieron hace tres años en la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid. De esta manera se organizan para solicitar a la Consejería la construcción de centros públicos en sus barrios y hacer más ruido. Fernando Mardones, portavoz de la plataforma y presindete del AMPA de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo), explica que el origen de la asociación. “En nuestra experiencia este problema viene derivado del modelo de construcción por fases que tiene la Comunidad de Madrid. Por tanto, el problema es regional, no local. La falta de centros educativos es debido a que la Comunidad de Madrid planifica los centros en función de la demanda, no de la demografía”. Representantes de la plataforma van a asistir hoy al pleno de la asamblea y a formular varias preguntas sobre la problemática

La movilización de las familias ha probado ser esencial para conseguir centros públicos. Los vecinos de Rejas (San Blas-Canillejas), de 17.000 habitantes de los cuales 1.800 son estudiantes de ESO consiguieron que la Consejería batiera un récord que no es fácil de alcanzar: La Comunidad construyó la primera fase de su instituto público en tan solo seis meses. “Lo que hemos conseguido ha sido a base de machaque: carreras populares, bicicletadas, caceroladas, acampadas, concentraciones delante de la Consejería y de la Dirección del Área Territorial (DAT), estar pendiente de la agenda del consejero de educación y del presidente de la Comunidad”, explica Alberto Arkones Pelaz, presidente del AMPA. El instituto público del barrio está construido hasta la primera fase y temen sufrir el mismo problema que en Butarque. Así que ya se movilizan para presionar a la Consejería. Quieren que continúe con las obras del instituto que tanto les ha costado conseguir.

La movilización ayuda a que la Comunidad promueva otros parches como soluciones, como en Aravaca. El barrio de 27.580 habitantes y más de 4.000 alumnos de secundaria solo tiene un instituto público que ni siquiera ha nacido. El IES Ana Frank existe jurídicamente, aunque la Consejería no ha comenzado todavía la construcción del edificio. Eso sí, ya tiene alumnos y dan clase en dos aulas que ha cedido un colegio.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram