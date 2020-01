La declaración institucional de Quim Torra, en directo

EL PAÍS

Torra llegó a acariciar el botón atómico del adelanto electoral el pasado lunes. En caliente, era la reacción obvia tras la sesión del Parlament en la que Esquerra acató de hecho la decisión de la Junta Electoral Central, respaldada por el Tribunal Supremo, de quitarle el acta de diputado. Sin embargo, el president optó por hacer una ronda de contactos con sus consejeros y los diputados de Junts per Catalunya antes de tomar una decisión, lo que rebajó la presión inicial reflejada en la decisión de los diputados de la llamada llista del president de no votar en la Cámara si Torra no lo hacía.