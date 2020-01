Esquerra mantiene su abstención en la investidura de Sánchez

Esquerra mantendrá su abstención en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha decidido este sábado una ejecutiva extraordinaria de la formación, convocada ayer viernes tras conocerse la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat Quim Torra como diputado y de Oriol Junqueras como eurodiputado. El debate ha durado más de tres horas pero finalmente se ha optado porque los 13 diputados republicanos en Madrid faciliten la investidura del líder socialista en segunda vuelta de la votación, este lunes.

"Si pensaban que ERC lo dejaría correr, malgastaría la oportunidad de forzar al Estado a una negociación sobre Cataluña, que haríamos de brazo útil de lo que el PP, CIudadanos y Vox quieren hacer por la puerta de atrás, se equivocan. Estamos seguros que el presidente Torra liderará la delegación de Cataluña en la mesa de negociación con el Gobierno que se pondrá en marcha", ha asegurado el coordinador del ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Los republicanos creen que detrás de la JEC están "las cloacas del Estado" y Aragonès ha asegurado que la decisión de la autoridad democrática "no solo es un ataque a las instituciones catalanas sino a todas las instituciones democráticas". "Lo están intentando todo para que la política de la negociación, de la política democrática, no vea la luz", ha dicho Aragonès, que también ha asegurado que habrá "más ataques"de la derecha y de la extrema derecha para evitar resolver el conflicto catalán.

Aragonès también ha invitado a "todas las fuerzas de la tradición del catalanismo", en referencia al PSC y a los comunes, a que apoyen en el pleno de esta tarde el rechazo a la inhabilitación de Torra. "Estoy seguro que los socialistas catalanes apoyarán al president. Saben mejor que nadie que hoy en la tarde toca la defensa de la institución y hoy la institución está presidida por Quim Torra", ha asegurado el 'vicepresident'.

La decisión de la JEC cortocircuitó los planes de Esquerra, añadiéndole más presión para que reconsiderara su pacto con el PSOE, tal y como le pedían desde Junts per Catalunya y desde la Assemblea Nacional Catalana. Los republicanos decidieron convocar la Ejecutiva tras conocer el pronunciamiento de la autoridad electoral y salir en tromba en las redes sociales a expresar el rechazo a la inhabilitación de Torra como diputado del Parlament.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador de ERC, Pere Aragonès, tuiteó el ayer viernes al conocerse la decisión de la Junta: "Estamos contigo presidente, siempre. Todo el apoyo para hacer frente a esta aberrante decisión de la JEC". Por su parte, el presidente del partido, Oriol Junqueras, también pidió en esa red social "preservar las instituciones catalanas".

Presidencia interina

Los del partido de Junqueras trabajan en el escenario que la inhabilitación como diputado de Torra por parte de la Junta Electoral Central no prosperará. Sin embargo, Aragonès, a preguntas de los periodistas, ha aceptado la posibilidad de que finalmente el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso -Torra recurrió a esa instancia tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- y por tanto el político de Junts per Catalunya no siga en el cargo.

"Más allá de las funciones interinas, aquí no habrá presidente. La presidencia la escoge el Parlament", ha insistido. La ley de la presidencia de la Generalitat establece que en el caso de inhabilitación con sentencia firme sea el vicepresidente quien asuma el cargo, sin poder convocar elecciones, a la espera de que la Cámara elija otro presidente o se active el reloj para unos nuevos comicios.