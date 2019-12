ERC llama a sus socios a dejar de competir sobre “quién es más independentista o traidor”

Marta Vilalta, portavoz de ERC. En vídeo, declaraciones de Vilalta. Foto: EFE | Vídeo: EP

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que la respuesta a una eventual inhabilitación en firme del presidente del Govern, Quim Torra, por mantener la pancarta con el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat sea "consensuada" y no la tomen ellos por su cuenta. En una entrevista de Europa Press, Vilalta ha defendido que "lo bueno sería consensuar los pasos que se tienen que tomar, ya sea en el seno del Govern o en las decisiones en el Parlament o las que sean más de país, de lógica estratégica. Que sean consensuadas y las podamos decidir entre todos".

Sobre las tensiones entre los dos socios de Govern, la republicana ha reconocido que desde hace dos años no han conseguido toda la cohesión: "Creo que es sencillo, fácil y notorio, y hasta útil poder reconocer que es verdad que todos decimos que es muy necesario poder trazar esta unidad estratégica, encontrar los consensos, hacer el diagnóstico compartido; y es a la vez igual de verdad que no lo hemos conseguido". "Somos muchos, es cierto, pero queremos ser más. Los que somos nos tenemos que entender y dejar de hacernos autocrítica, de hacernos reproches y dejar de competir a ver quién es más independentista o quién es más o menos traidor", ha advertido en referencia a los partidos que defienden la independencia de Cataluña.

Sobre cómo vería que Torra hiciera una crisis de gobierno para desplazar al dirigente republicano Pere Aragonès de la Vicepresidencia y situar a un miembro de JxCat en el cargo, ha dicho que no cree que sea "una propuesta firme". "Tenemos un acuerdo de Govern que tenemos que poder respetar. Tenemos que poder defender los derechos de todos. La batalla actual es poder defender el derecho que tenía el presidente de la Generalitat de poder poner una pancarta exigiendo la libertad de los presos y, por tanto, ejerciendo la libertad de expresión", ha dicho y ha insistido en que siempre estarán a su lado en la defensa de esos derechos.

La portavoz republicana ve encarrilada la negociación con los comuns para aprobar los Presupuestos de la Generalitat 2020 y considera que las críticas que provienen del sector de sus socios de gobierno son "legítimas", aunque ella no las comparte y defiende una fiscalidad más progresiva. Pese a ello, recuerda que es el Govern el que está intentando pactar unos presupuestos, y que no lo hace para buscar un beneficio para los partidos ni para el propio Ejecutivo, sino que buscan ser unas buenas cuentas para Catalunya. "Estamos en la buena dirección. No tener unos presupuestos sería insostenible, sería un fracaso de todos, no solo del Govern, sino de todas las formaciones políticas. Sería insostenible un nuevo año sin presupuestos", ha alertado.

Vilalta ha subrayado el papel de "centralidad" que su partido ha adoptado en los últimos tiempos, en los que entre otras cosas negocia con los comuns las finanzas catalanas y con los socialistas la gobernabilidad de España; con todo, asegura que ante unas elecciones catalanas su socio prioritario seguirá siendo JxCat. "Sin cambiar las alianzas actuales, sin cambiar las mayorías que tenemos ahora mismo en el movimiento independentista, sería muy bueno seguir avanzando en la lógica de ampliar esas mayorías, de poder sumar a aquellos con quien compartimos parte del viaje. Quizá no la meta final, pero sí parte, porque esto nos fortalecería, nos haría más fuertes a nivel institucional y a nivel de las reivindicaciones de la ciudadanía", ha concluido.