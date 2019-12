ERC niega que renuncie a la unilateralidad y acusa al PSOE de alejar el pacto

Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha mostrado este mediodía en el Parlament su enojo con las afirmaciones de José María Ábalos, secretario de organización del PSOE, sobre la inminencia del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y ha acusado al PSOE de alejar el posible pacto. “Primero algo obvio: no es el portavoz de ERC y por ERC solo habla su gente, que ya decidió votar no en la investidura si no se lograba una mesa de negociación”, ha dicho la diputada deslizando que están muy lejos de cerrar la negociación y que ni mucho menos está convocado un consejo nacional de ERC el lunes partido para ratificar el acuerdo.

Tras el revuelo generado por las palabras de Ábalos, que ha insinuado que la sesión de investidura podría ser el día 30, Vilalta ha querido aclarar la posición del partido. “Quiero dejar claro que nunca renunciaremos a ninguna vía democrática y política para conseguir la república catalana", ha dicho en referencia a que Ábalos ha mostrado su impresión de que ERC ha renunciado a la unilateralidad. "Lo hemos defendido así en nuestros 80 años de historia. Y lo haremos hasta que sea una realidad. Que no filtren intencionadamente informaciones que no son verdad porque lo único que hacen es dificultar un posible acuerdo”, ha afirmado.

Los republicanos sostienen aún que su previsión es que la investidura sea en enero y ven ahora casi imposible que sea antes. “No ponemos fechas pero la mesa de negociación hace días que no avanza. Si los que tienen prisa solo intentan dinamitar el acuerdo, tendrán que explicarlo ellos”, ha afirmado aclarando que en ningún prevén hacer el lunes 23 un Consejo Nacional para ratificar el acuerdo. “Que no especulen, presiones y difundan informaciones que no son reales”. “Les dijimos que no sigan por la vía del chantaje y la opinión pública porque eso no nos hará cambiar de posición. Cada vez que utilizan el chantaje alejan el acuerdo”.

Esquerra celebra este sábado su congreso en el que prioriza la celebración de un referéndum acordado pero no renuncia a uno unilateral si bien esa palabra no figura en la ponencia y aparece tan solo con el eufemismo Ho Tornarem a fer (Lo volveremos a hacer). En el cónclave, grupos críticos defenderán una enmienda en favor de dejar más clara esa vía. “Lo que queremos es activar la vía política pero no se puede dar nada por hecho porque estamos aún muy lejos del acuerdo y si se pretende presionar se aleja. Y si encima se sale y en nombre de ERC se dicen cosas que nunca hemos dicho porque nunca renunciaremos a ninguna vía democrática y política lo que hacen es alejar el acuerdo que supuestamente quieren”.

Las palabras de Ábalos han generado un aparente acercamiento entre ERC y Quim Torra. Vilalta ha acogido con naturalidad el anuncio que ha realizado el president en la sesión de control de hacer una ronda de contactos con partidos y entidades para poder ejercer el derecho a la autodeterminación. “Fue una resolución aprobada en el Parlament de seguir trazando un camino conjunto. Y puede ser un buen camino. Bienvenidas sean las iniciativas de construir una unidad estratégica e identificar los pasos para lograr la República”.