Hacienda concluye que Jordi Pujol defraudó 885.651 euros, pero que el delito ha prescrito

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol sobre el dinero en el extranjero.

Cuando el expresidente Jordi Pujol pidió perdón por haber mantenido una fortuna oculta en Andorra, en realidad no se refería a sí mismo. Según su versión, fueron sus siete hijos y su mujer los que dispusieron allí de unos fondos legados por su padre, Florenci Pujol. La Agencia Tributaria, sin embargo, concluye que el expresidente de la Generalitat fue titular de una de las cuentas de la familia en Andorra. Y que cometió un delito de fraude fiscal por dejar de tributar 885.651 euros en España. Según el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pujol, el delito ha prescrito.

El informe concluye que el "ingreso en efectivo sin justificar" en esa cuenta (307 millones de pesetas en el momento de su constitución, en el año 2000) supone un fraude fiscal. Hacienda señala no obstante que "se trata de un ejercicio fiscal prescrito"

Entre la documentación enviada por las autoridades andorranas figuran dos documentos que revelaron la participación del expresidente Pujol en el entramado de Andorra. El primero es un papel firmado por su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, en el que explica que el "titular real" de los fondos de la cuenta 63810, abierta en el año 2000 con el equivalente a 1,84 millones de euros, es su padre. El segundo es un folio manuscrito por el expresident, fechado en 2001, en el que ratifica ser el propietario de esa cuenta y ordena que, en caso de fallecimiento, los fondos deben pasar a su esposa, Marta Ferrusola.

El juez José de la Mata ya ha dado por hecho, en la instrucción que el exdirigente de Convergència es el "beneficiario real último" de la cuenta, cerrada en 2010. El magistrado ha señalado en sus autos que "no consta" que el patrimonio ingresado allí "se justifique con los ingresos ordinarios" que Pujol pudiera haber obtenido en sus 23 años como presidente catalán (1980-2003).

Pujol siempre ha negado esa premisa. En su declaración ante el juez, declaró que se prestó a un "ardid" ideado por su hijo mayor para engañar a su mujer. Según su versión, Júnior le pidió una carta para convencer a su mujer, con la que tenía diferencias, que el dinero de esa cuenta no era suyo que por tanto ella no podría beneficiarse de esa cantidad. "Tendrías que hacerme una carta para convencer a la Mercè, para no incluir el dinero en esta partición", le dijo el primogénito, siempre según la versión exculpatoria del president, que se mostró arrepentido.

El informe de Hacienda señala que la cuenta 63810 tiene notables diferencias con las otras que abrió en Andorra Jordi Pujol Ferrusola. Mientras que estas reflejan "un continuo flujo de capitales de entrada y salida con procedencia de posiciones financieras en múltiples jurisdicciones", la atribuida al expresidente Pujol presenta "un abono por ingreso en efectivo". Ese abono se hizo el mismo día de la apertura por 307 millones de pesetas. Solo hay una inversión en un fondo denominado Dynamic Fund Eur en mayo de 2007.